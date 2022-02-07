الإثنين 07 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحرير 2352 مخالفة مرورية متنوعة خلال حملة بالقليوبية

حملات مرورية
حملات مرورية

شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية، حملة مكبرة لضبط السيارات المخالفة وقائدي المركبات بدون رخصة قيادة، والدراجات النارية غير المرخصة، وإزالة كافة المعوقات التي تعرقل الحركة المرورية والاختناقات على الطرق. 

 و أسفرت الحملة عن تحرير 2352 مخالفة مرورية، فيما تم إخطار النيابات المختصة فتولت التحقيق، وتم ضبط 2352 مخالفة مرورية، بينها 1120 انتظار خاطئ للسيارات فى الطريق ما يعوق الحركة المرورية، و756 مخالفة متنوعة، وضبط 67 سائقا يقودون بدون رخصة قيادة، و49آخرين يقودون بدون رخصة تسيير.

وتمكنت الحملة من تحرير 33 مخالفة لقائدى دراجات بدون رخص قيادة، وحجز 18 دراجة غير مرخصة، وتحرير 17 مخالفة ملصقات، و290 تصالح فورى، وبلغت جملة المبالغ المحصلة فوريا 29000 جنيها.

كما تضمنت الحملة مطالع ومنازل الدائرى بقليوب، وأسفرت عن تحرير 31 مخالفة متنوعة على نموذج 125، وسحب 23 رخصة تسيير وقيادة، وتحصيل 2950 جنيها مصالحات.

مرور القليوبية القليوبية حملة مكبرة رخصة قيادة المرور

رئيس التحرير

وائل لطفي

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