المشدد 5 سنوات لمبيض محارة وعامل لشروعهما فى سرقة حقيبة سيدة بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق ، اليوم الإثنين، على عامل بناء ومبيض محارة بالسجن المشدد 5 سنوات، وألزمتهما بالمصاريف الجنائية، لإدانتهما بالشروع فى سرقة حقيبة سيدة أثناء سيرها بالشارع بدائرة قسم أول الزقازيق.

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر سنجاب، رئيس المحكمة، والمستشار دكتور مصطفى بلاسى، رئيس بالمحكمة، والمستشار أحمد سمير سليم، وأمانة سر وائل عبد المنعم عيد.

ترجع وقائع القضية رقم 20506 لسنة 2021 جنايات قسم أول الزقازيق ، لشهر أكتوبر ،عندما تلقى أمن الشرقية، إخطارا بلاغ من " منى ع م" 40 عاما ربة منزل مقيمة دائرة القسم، تفيد أثناء سيرها بالطريق العام فوجئت بقيام شخصان بالشروع فى سرقة الحقيبة الخاصة بها كرها عنها بإسلوب الخطف وذلك حال استقلالهما دراجة نارية بدون لوحات معدنية وعلى أثر ذلك قامت بالاستغاثة بالمارة وتمكنوا من ضبطهما

وتوصلت تالحريات إلى قيام كلا من " ناصر.أ “ 26 عاما مبيض محارة مقيم كفر الزقازيق، و”السيد. م" 18 عاما عامل بناء مقيم كفر العرب، بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة حقائب السيدات.

عقب تقنين الإجراءات تم تحرير محضر بالواقعة، وتم إحالتهما إلى النيابة التى تولت التحقيق وقدمت المتهمين بعد إقامة الدليل على ارتكاب جريمة السرقة إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.