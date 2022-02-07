اليوم.. الحكم في استئناف فتاة «التيك توك» ريناد عماد على حبسها

تصدر محكمة مستأنف جنح القاهرة الاقتصادية، اليوم الإثنين، حكمها في الاستئناف المقدم من فتاة "التيك توك" ريناد عماد على حكم حبسها 3 سنوات وتغريمها 100 ألف جنيه لإدانتها بخدش الحياء العام والدعوة لنفسها للقيام بأعمال منافية للآداب.

وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية قررت إخلاء سبيل فتاة التيك توك منة الله عماد وشهرتها "ريناد عماد" بكفالة قدرها 20 ألف جنيه، ما لم تكن محبوسة على ذمة قضايا أخرى.

وفي يونيو الماضي، قضت المحكمة الاقتصادية بحبس فتاة "التيك توك" ريناد عماد لمدة 3 سنوات وتغريمها 100 ألف جنيه لإدانتها بالتعدي على قيم المجتمع، وخروجها عن الآداب العامة، والدعوة لنفسها بأسلوب خادش للحياء.