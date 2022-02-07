الإثنين 07 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. الحكم في استئناف فتاة «التيك توك» ريناد عماد على حبسها

ريناد عماد
ريناد عماد

تصدر محكمة مستأنف جنح القاهرة الاقتصادية، اليوم الإثنين، حكمها في الاستئناف المقدم من فتاة "التيك توك" ريناد عماد على حكم حبسها 3 سنوات وتغريمها 100 ألف جنيه لإدانتها بخدش الحياء العام والدعوة لنفسها للقيام بأعمال منافية للآداب.

وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية قررت إخلاء سبيل فتاة التيك توك منة الله عماد وشهرتها "ريناد عماد" بكفالة قدرها 20 ألف جنيه، ما لم تكن محبوسة على ذمة قضايا أخرى.

وفي يونيو الماضي، قضت المحكمة الاقتصادية بحبس فتاة "التيك توك" ريناد عماد لمدة 3 سنوات وتغريمها 100 ألف جنيه لإدانتها بالتعدي على قيم المجتمع، وخروجها عن الآداب العامة، والدعوة لنفسها بأسلوب خادش للحياء.

التيك توك ريناد عما محكمة الحياء منافية للآداب جنح

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