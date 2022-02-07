الإثنين 07 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

عرض «Finding Tyler» بالمسابقة الوثائقية لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

فيلم Finding Tyler
فيلم Finding Tyler

يعرض مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في المسابقة الوثائقية الدولية فيلم Finding Tyler من الولايات المتحدة الأمريكية وهو من إخراج Chris Brannan والذي تبلغ مدته عشرون دقيقة. 

وفاز الفيلم كأفضل فيلم وثائقي في مهرجان Ealing Film Festival بانجلترا  تم عرض الفيلم من خلال المسابقة الرسمية لمهرجان ريفر رن السينمائي الدولي بأمريكا وأيضا مهرجان Atlanta Docufest. 

وتدور أحداث الفيلم في عام 2003, حصل "تايلر جونسون" على منحة لدراسة الفيزياء, بعض بضعة أشهر تحول إلى هارب على جزيرة كورسيكا, و مطلوب القبض عليه من الإف بي أي. 

الفيلم يعرض لأول مرة في أفريقيا من خلال المسابقة الوثائقية الدولية للدورة الثامنة والتي ستنعقد في المدة من 10 فبراير الى 16 فبراير 2022 بالإسكندرية المهرجان خلال دورته الثامنة.

ويكرم المهرجان الموسيقار المصري خالد حماد، والممثلة التونسية فاطمة بن سعيدان. 

ويشمل المهرجان خمس مسابقات وهي؛ مسابقة الأفلام الوثائقية الرسمية، مسابقة الأفلام الروائية الدولية، مسابقة أفلام الرسوم المتحركة، مسابقة الأفلام العربية، ومسابقة أفلام الطلبة، كما يشمل المهرجان عدة ورش وندوات خاصة بصناعة السينما.

و يقيم مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في دورته الثامنة المقرر انطلاقها في الفترة من 10 إلى 16 فبراير الجاري، ورشتين عن صناعة الفيلم التسجيلي والإخراج السينمائي بقيادة كلا من؛ المخرج مهند دياب والمخرج خالد الحجر. 

ويقدم ورشة صناعة الفيلم التسجيلي المخرج مهند دياب بينما يقدم المخرج خالد الحجر ورشة الإخراج السينمائي. 

ومن المنتظر أن تحظى الدورة الثامنة للمهرجان و الأولى له دوليًا باهتمام أكبر من صنَّاع الأفلام القصيرة حول العالم، بعدما حظى بسمعة عربية مرموقة، و شهدت دوراته الماضية الكثير من العروض العالمية الأولى.

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