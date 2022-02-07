«الملا»: الإسراع بتوسعات ميناء الحمراء البترولى لمواكبة الطفرة التنموية بالعلمين

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أهمية الإسراع بتنفيذ خطة إقامة التوسعات الجديدة بميناء الحمراء أحد أهم الموانىء البترولية المصرية بمنطقة العلمين على ساحل البحر المتوسط بما يتواكب مع الجهود الحثيثة للدولة المصرية لتحقيق طفرة تنموية وعمرانية غير مسبوقة بمدينة العلمين الجديدة والتي تشهد تنامياً سريعاً ومتلاحقاً منذ بدء الدولة في تنميتها.

الجمعية العامة لشركة بترول الصحراء الغربية ( ويبكو )

جاء ذلك خلال رئاسة الوزير اعمال الجمعية العامة لشركة بترول الصحراء الغربية ( ويبكو) لاعتماد موازنتها التخطيطية للعام المالى 2022-2023 حيث تتولى الشركة إدارة وتشغيل وتطوير ميناء الحمراء البترولى.



وأوضح الملا أن مشروعات التوسعات الجديدة بميناء الحمراء البترولى تسهم في خدمة الحركة التنموية بالعلمين الجديدة والظهير الصناعى لها من خلال مشروعين رئيسيين الأول لإقامة مستودعات تخزين في منطقة الميناء على مساحة 120 فدان والمشروع الثانى فى المنطقة الجنوبية للعلمين الجديدة على مساحة 420 فدانا، والذى يهدف لإقامة منطقة لتداول وتخزين المنتجات البترولية للغير بما يخدم المشروع القومى لتحويل مصر لمركز اقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز بحيث يمثل هذا المشروع مركزاً استراتيجياً لتداول وتخزين وتصدير المنتجات البترولية على غرار مشروع سوميد بالإضافة الى دوره في تيسير تداول المادة الخام و منتجات البتروكيماويات من المجمع العملاق المخطط اقامته جنوب العلمين الجديدة لافتاً الى أهمية التوسعات الجديدة بالميناء في تنويع النشاط وزيادة العائدات لشركة ويبكو.

وأشاد الملا بالخطوات المتخذة في تطوير البنية الأساسية والتسهيلات بميناء الحمراء البترولى في السنوات الأخيرة ووجه بتكثيف العمل خلال الشهور القلية المقبلة في استكمال اعمال التطوير.

كما لفت الملا الى الخطوات الجارية لإنشاء البنية الأساسية لإمداد المنطقة الغربية والعلمين الجديدة بإحتياجاتها من الوقود لخدمة التوسع التنموى والعمرانى بالمنطقة و العلمين الجديدة والظهير الصناعى لها مشيراً الى أنه يتم التعجيل بإقامة مستودع لتداول وتخزين المنتجات البترولية من البنزين والسولار بالمنطقة بالتوازى مع الأعمال الجارية لمد خطى انابيب لنقل المنتجات البترولية والغاز الطبيعى الى العلمين الجديدة.

وخلال اعمال الجمعية استعرض المهندس إبراهيم مسعود رئيس الشركة الخطوات الجارية بمشروعات التوسعات بميناء الحمراء البترولى ، وأوضح أنه جارى استكمال الإجراءات الاساسية اللازمة للبدء في مشروع انشاء منطقة تداول وتخزين المنتجات البترولية على مساحة 420 فدان والذى يضم مستودعات تخزين للسولار والبنزين عالى الاوكتين ووقود النفاثات والتسهيلات والمرافق الداعمة لها وكذلك مناطق تجارية ولوجيستية ويعمل على خدمة مجمع البتروكيماويات المزمع إنشاؤه ، وأضاف أن المشروع الاخر المقام على مساحة 120 فدان في اطار التوسعات المستقبلية لمنطقة ميناء الحمراء من خلال انشاء مستودعى التخزين التاسع والعاشر وجارى حاليا اعداد الدراسات الهندسية الأساسية للمشروع من خلال شركة بتروجت المقاول العام للمشروع ، كما استعرض موقف تطوير التسهيلات بميناء الحمراء البترولى وتضم مستودع التخزين الثامن الجارى انشاؤه والانتهاء من مشروع منظومة التحكم الآلى بالميناء فضلا عن قرب إتمام المراحل النهائية من مشروع توسعات منظومة مكافحة الحريق فى اطار تحديث منظومة السلامة والامن الصناعى ، علاوة على مشروع انشاء محطة مضخات جديدة بالميناء.