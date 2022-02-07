الإثنين 07 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بدء تلقيح الأطفال من 5 إلى 11 عامًا ضد كورونا في الفلبين

جريدة الدستور

 بدأت السلطات في الفلبين، اليوم، تلقيح الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 11 عامًا ضد فيروس "كورونا" في العاصمة مانيلا.

وذكرت شبكة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية أن عملية توزيع اللقاحات ستمتد إلى بقية أنحاء البلاد لاحقًا إذ تهدف الحكومة إلى تلقيح 15 مليون طفل في هذه الفئة العمرية المهددة بالإصابة.

وأوضحت الشبكة أن الأطفال سيتلقون جرعات مناسبة من لقاح "فايزر" للأطفال، مشيرة إلى أنه تم تلقيح 6 ملايين و280 ألف طفل في الفئة العمرية بين 12 إلى 17 عامًا حتى الآن.
 
فيما تجاوز عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية اليوم الإثنين، 35 ألف إصابة جديدة، وذلك لليوم الثالث على التوالي نتيجة للانتشار السريع للمتحور أوميكرون بعد موسم عطلة.

وذكرت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها - وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية - أن البلاد سجلت 35 ألفا و 286 إصابة جديدة، من بينها 35 ألفا و131 إصابة محلية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى مليون و44 ألفاً و963 حالة، كما سجلت البلاد 13 حالة وفاة جديدة بكوفيد-19، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 6886 حالة وفاة.

وكانت كوريا الجنوبية قد قررت يوم الجمعة الماضي تمديد قيود التباعد الاجتماعي الحالية لمدة أسبوعين إضافيين حتى 20 فبراير الجاري، والتي بموجبها يحظر تجمع أكثر من ستة أشخاص في التجمعات الخاصة وإغلاق المتاجر والشركات في الساعة 9 مساء.

مانيلا الفلبين إصابات كورونا كوريا الجنوبية سول

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