مقاتلة «سو-30» المطوّرة تجرى دوريات على حدود بيلاروس

قالت وزارة الدفاع الروسية إن مقاتلات "سو 30 أس إم" الروسية المطورة قامت بدوريات على حدود بيلاروس، كجزء من اختبار قوات الاستجابة لدولة الاتحاد.

وجاء في بيان الوزارة إن " قامت مقاتلات سو 30 إم إس، كجزء من اختبار لقوات الاستجابة لدولة الاتحاد، بإجراء دوريات مشتركة على حدود دولة بيلاروس".

وبحسب وزارة الدفاع، تمت الرحلة على ارتفاع حوالي 8 آلاف متر وبسرعة حوالي 750 كيلومترا في الساعة في تشكيلات قتالية على مسافات مختلفة.

وخلال الدورية، تم أيضا وضع عناصر للمناورة.

وعلى صعيد آخر، أكد رئيس الوزراء البيلاروسي، رومان غولوفشينكو، في وقت سابق علي عمق علاقات الصداقة التي تربط بلاده وسوريا في شتى المجالات ووصفها بالتاريخية والمتجذرة مبديًا استعداد بيلاروسيا لتعزيزها.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن غولوفشينكو- خلال استقباله اليوم الوفد السوري المشارك برئاسة وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف- قوله: "نحن مهتمون جدًا بالوضع في سوريا.. وفي الأوقات الصعبة التي مرت بها.. كنا قريبين للغاية من سوريا الصديقة وقدمنا كافة الدعم للشعب السوري".

وأعرب غولوفشينكو، إعجابه الشديد بشجاعة الشعب السوري وصموده وكفاحه بوجه الإرهاب، مضيفًا: نحن مسرورون أنكم تحليتم بالشجاعة والصبر وواجهتم كل الصعوبات والضغوطات الخارجية، مشيرًا إلى أن سوريا تمر الآن بمرحلة عمل لاستتباب الوضع العام في البلاد وإعادة بناء ما تم تدميره من قبل الإرهابيين ورعاتهم.

بدوره، أكد الوزير عبداللطيف، على العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين الصديقين، معربًا عن تقدير بلاده للموقف البيلاروسي الداعم لسوريا في حربها ضد الإرهاب واستنكارها لكل المخططات الخارجية التي تحاول النيل من سيادة بيلاروس والتدخل بشئونها الداخلية.

وأعرب عبداللطيف، عن تطلعه لتعزيز مستوى العلاقات بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية، بما يواكب العلاقات السياسية المتقدمة بينهما.

جدير بالذكر أنه بدأت أمس في بيلاروسيا اجتماعات الدورة الثامنة للجنة الحكومية المشتركة السورية البيلاروسية للتعاون التجاري والاقتصادي والفني بحضور وفدي البلدين ويرأس الجانب السوري الوزير عبداللطيف، ومن جانب بيلاروس دميتري بانتوس رئيس لجنة الدولة للصناعات العسكرية.