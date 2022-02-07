الإثنين 07 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البيت الأبيض: بايدن يتطلع إلى زيارة إسرائيل هذا العام

جو بايدن
جو بايدن

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه يتطلع إلى زيارة إسرائيل في وقت لاحق هذا العام وذلك خلال مكالمة هاتفية أجراها الأحد مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت وفق بيان للبيت الأبيض

وجاء في البيان: "الرئيس شكر لرئيس الوزراء دعوته لزيارة إسرائيل وقال إنه يتطلع إلى إجراء الزيارة في وقت لاحق هذا العام".

وأضاف البيان "بايدن تحدث مع بينيت لإعادة التأكيد على الشراكة الدافئة والتاريخية بين الولايات المتحدة وإسرائيل".

وقد ناقش الجانبان الأمن في الشرق الأوسط "بما في ذلك التهديد الذي تشكله إيران ووكلاؤها".

وأكد بايدن التزامه الاستقرار في المنطقة "مع تمتع الإسرائيليين والفلسطينيين بإجراءات متساوية من الأمن والحرية والازدهار".

واستقبل الرئيس الأمريكي بينيت في البيت الأبيض العام الماضي، حيث حاول الرجلان وضع خلافاتهما جانبا وتشكيل جبهة موحدة.

وتعارض إسرائيل بشدة محاولة بايدن العودة الى الاتفاق النووي مع إيران للعام 2015 الذي انسحب منه الرئيس السابق دونالد ترامب.

وعلى صعيد آخر ، حث الرئيس الأمريكي جو بايدن الأشخاص من خلفيات متنوعة على الالتقاء والتعاون للتغلب على التحديات العالمية.

في بيان بمناسبة اليوم الدولي للأخوة الإنسانية، الذي تم الاحتفال به في 4 فبراير، قال بايدن: إن على الجميع العمل معًا "لبناء عالم أفضل يدعم حقوق الإنسان العالمية، ويرفع بكل إنسان، ويعزز السلام والأمن للجميع".

 

وقال: "من التهديد المستمر لوباء كوفيد-19 وأزمة المناخ الوجودية إلى تصاعد العنف في جميع أنحاء العالم، تتطلب هذه التحديات تعاونًا عالميًا من الناس من جميع الخلفيات والثقافات والأديان والمعتقدات".

 

وأضاف: "إنهم يطلبون منا أن نتحدث مع بعضنا البعض في حوار مفتوح لتعزيز التسامح والاندماج والتفاهم"، في حياتي كان الإيمان دائمًا منارة للأمل ودعوة إلى الهدف حتى في أحلك الأيام.

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