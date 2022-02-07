كوريا الجنوبية.. إصابات كورونا تتجاوز 35 ألف حالة لليوم الثالث على التوالى

تجاوزت الإصابات اليومية بفيروس كورونا (كوفيد19-) في كوريا الجنوبية اليوم الإثنين 35 ألف إصابة جديدة لليوم الثالث على التوالي نتيجة للانتشار السريع للمتحور أوميكرون بعد موسم عطلة.

وسجلت كوريا الجنوبية 35286 إصابة جديدة بكوفيد19-، من بينها 35131 إصابة محلية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى مليون و44 ألفا و 963 963، وفقا للوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

كما سجلت كوريا الجنوبية 13 حالة وفاة جديدة بكوفيد19-، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 6886 حالة وفاة، حسبما نقلت وكالة يونهاب للأنباء عن الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وكانت كوريا الجنوبية قد قررت يوم الجمعة الماضي تمديد قيود التباعد الاجتماعي الحالية لمدة أسبوعين إضافيين حتى 20 فبراير الجاري، والتي تنص على حظر تجمع أكثر من 6 أشخاص في التجمعات الخاصة وإغلاق المتاجر والشركات في الساعة 9 مساء.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع و ألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل، والمكسيك، والهند، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وروسيا، وفرنسا، وألمانيا.

وتم تسجيل أول إصابة بسلالة "B.1.1.529"، التي أطلقت عليها لاحقًا منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون"، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى.

وتحمل هذه النسخة عددًا قياسيًا من التحورات، حيث يبلغ 50، بما في ذلك أكثر من 30 طفرة في بروتين سبايك الذي يتسلل من خلاله الفيروس إلى جسد الإنسان، وسط مخاوف واسعة من أن هذه السلالة أكثر عدوى من سابقاتها وقادرة على مقاومة اللقاحات.