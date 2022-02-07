الإثنين 07 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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هل تطعيمات فيروس كورونا تزيد من مدة الدورة الشهرية؟

لقاحات فيروس كورونا
لقاحات فيروس كورونا والدورة الشهرية

تختلف الدورة الشهرية عادة من شهر لآخر عند النساء، ولكن يتسأل الكثيرين، هل التطعيمات ضد فيروس كورونا تزيد من مدة الدورة الشهرية؟

 

وأكدت الدكتورة أليسون إيدلمان، أستاذ التوليد وأمراض النساء في كلية الطب بجامعة أوريجون للصحة والعلوم، أن دورات الحيض عند النساء تتقلب من شهر لآخر، ومن الشائع حدوث تغييرات طفيفة في طول الدورة الشهرية، ولا ينبغي أن تكون مدعاة للقلق.

 

ووفقًا لما ذكره موقع "news-medical" الطبي، فهناك عدة أسباب لتغيير طول دورة الشخص، بما في ذلك الإجهاد واستخدام وسائل منع الحمل، التغييرات في النظام الغذائي أو ممارسة الرياضة والعمر، فإذا كان الشخص يعاني من تغيرات ملحوظة أو تغيير في طول الدورة الإجمالية الذي يتجاوز ثمانية أيام  يجب استشارة الطبيب في اسرع وقت.

 

هل تطعيمات فيروس كورونا تزيد من مدة الدورة الشهرية؟

على الرغم من حصول ملايين الأشخاص حول العالم على لقاحات فيروس كورونا، فقد تم إجراء القليل من الأبحاث حول آثار اللقاحات على الدورة الشهرية للتحقيق في جميع الآثار الجانبية المحتملة.

 

حللت الدراسات بيانات تتبع الدورة الشهرية لما يقرب من 4000 فرد مقيم في الولايات المتحدة ممن يستخدمون تطبيق تحديد النسل الذي تمت الموافقة عليه من قِبل إدارة الأغذية والعقاقير.

 

وجد التحليل أنه، قد يعاني الأشخاص الذين يحيضون من تغير بسيط، ولكن مؤقت في طول الدورة الشهرية بعد الحصول على لقاح فيروس كورونا.

 

كما أن متوسط ​​التغيير في الطول أقل من يوم واحد خلال الدورة الشهرية عند إعطاء الحقنة، فالأشخاص الذين يتلقون جرعتين من اللقاح خلال دورة شهرية واحدة ، قد يتغيرون لمدة يومين، وهذا يعني أن الوقت بين اليوم الأول من الحيض  أو النزيف ، حتى اليوم الأول التالي من الحيض قد يكون أطول قليلاً.

فيروس كورونا الدورة الشهرية لقاح فيروس كورونا تحديد النسل أمراض النساء لقاحات فيروس كورونا

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وائل لطفي

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