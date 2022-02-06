«الإسكوا»: المنطقة العربية تعالج تأثير تغير المناخ على مختلف القطاعات

قالت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، التابعة للأمم المتحدة (الإسكوا)، إن المنطقة العربية تعالج تأثير تغير المناخ على مختلف القطاعات، حيث تم تأسيس المركز العربي لسياسات تغير المناخ بموجب قرار الإسكوا، الذي اعتمده ممثلو الدول الأعضاء خلال الدورة الثلاثين للإسكوا المنعقدة في 28 يونيو 2018.

واستند القرار إلى حصيلة العمل الذي ادته الإسكوا والمنظمات الشريكة لما يزيد عن عقد من الزمن للدول العربية في مجالات تقييم تغير المناخ والتكيف معه وتخفيف آثاره والمفاوضات بشأنه، استجابة لطلبات المساعدة المقدمة من الدول الأعضاء ومنها الطلبات الواردة في القرارات التي اعتمدتها المجالس الوزارية المعقودة برعاية جامعة الدول العربية.

ومنذ 2013، تنظم الإسكوا وشركاؤها حلقات تدريبية لدعم المفاوضين من البلدان العربية بشأن تغير المناخ، وحتى الآن نظمت الإسكوا وجامعة الدول العربية 13 حلقة عمل فنية، بالاشتراك مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.

وتشارك المجموعة العربية للمفاوضين في مجال تغير المناخ في حلقات عمل تعقد مرتين في السنة وتتناول العديد من البنود التي تهم المنطقة للتفاوض بشأنها في إطار اتفاقية المناخ واتفاق باريس، وتغطي البنود مجموعة واسعة من المواضيع مثل التمويل والتكنولوجيا والمعرفة العلمية لتعزيز فهم آثار تغير المناخ والتدابير اللازمة للاستجابة لها.

واقتصرت مشاركة المنطقة العربية في الفعاليات المعقودة في إطار عمل كورونيفيا المشترك بشأن الزراعة على عدد قليل من البلدان العربية الممثلة في مجموعات مختلفة مثل دولة فلسطين ومصر ضمن مجموعة الـ77 والصين، لكن لم ترد، حتى الآن، أي تقارير فردية او جماعية من الدول العربية على بوابة الاتفاقية.

ونظمت الإسكوا وشركاؤها يومي 21 و 22 مارس 2019 مشاورات إقليمية حول تغير المناخ لتوحيد وجهات النظر الإقليمية بشأن قضايا تغير المناخ والألويات المرتبطة بها في المنطقة استعدادًا للمنتدى العربي للتنمية المستدامة.