تحرير 12 محضر إزالة إشغالات ومحلات مخالفة بالعاشر من رمضان

شن جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، برئاسة المهندس أحمد عمران، حملة موسعة لإزالة المباني المخالفة، ومنع ظاهرة الباعة الجائلين بالمدينة.

وقال رئيس جهاز العاشر من رمضان إن الحملة أسفرت عن تحرير محضرين لإزالة عدد من المباني بمنطقة ابني بيتك وشروع في عمل مخالفات بنائية بردود القطع ورفع مواد البناء كما تم إزالة شدة الخشب بالمنطقة نفسها.

كما أسفرت الحملة عن تحرير 10 محاضر إشغالات ومحلات مخالفة وتغيير محل نشاطها دون تغيير وعلم الإدارات المختصة بمنطقة الأردنية.

وأكد رئيس الجهاز استمرار الحملات خلال الفترة المقبلة لتحقيق الانضباط ولظهور المدينة بالشكل اللائق.

كما كلف عمران إدارة التنمية والنظافة بتكثيف أعمالهم للقضاء على القمامة بالعديد من شوارع المدينة.