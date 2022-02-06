ما الذي فعلته مصر لتصبح من أكبر دول العالم في تدوير المياه؟

تدوير المياه

رحلة طويلة قطعتها مصر منذ سنوات من أجل تحقيق الأمن المائي الحالي لها، وليكون لديها فائض من المياه يؤمن احتياجاتها خلال السنوات القادمة، وقامت بالعديد من المشروعات القومية من أجل تحقيق ذلك.

وبالفعل فإن تلك المشروعات القومية أصبحت الظهير الآمن لمصر في الوقت الحالي بشأن المياه، حتى أصبحت أحد الدول الرائدة في مجال إعادة تدوير المياه من جديد سواء من خلال محطات المياه أو التقنيات المختلفة.

واتساقًا مع ذلك، أعلنت وزارة الري والموارد المائية أن مصر ستُصبح من أكبر دول العالم في إعادة استخدام المياه، حيث ستصل عدد مرات التدوير لخمس مرات، جاء ذلك خلال اجتماع لاستعراض المشروعات الكبرى التي تقوم الوزارة بتنفيذها حاليًا، وأبرزها مشروعات محطات معالجة المياه بمناطق بحر البقر والمحسمة والحمام.

كانت الحكومة أعلنت عن خطتها المتواصلة لإنشاء محطات معالجة مياه الصرف الصحي والزراعي والصناعي، التي تعالج كميات ضخمة من مياه الصرف، مثل محطة بحر البقر التي ستنتج 5 ملايين متر مكعب.

إلى جانب محطة مدينة المياه التي تنتج 6 ملايين متر مكعب من المياه التي كانت تلقى في الصرف، فضلا عن مشروعات تبطين الترع ومشروعات أخرى بهدف إعادة تدوير 2 مليار متر مكعب من المياه.

وقال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري، إنه في الوقت الحالي يتم تنفيذ مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي بغرب الدلتا لمحطة معالجة المياه بالحمام بنسبة تنفيذ 17%، ويمتد هذا المسار بطول 114 كيلومتر عبارة عن مسار مكشوف بطول 92 كم ومسار مواسير بطول 22 كم، وصولاً إلى محطة الحمام الجاري إنشاؤها حالياً بطاقة 7.5 مليون م3/ يوم.

أضاف أنه سيتم إعادة تأهيل مجاري مائية قائمة بطول 60 كيلومتر وإنشاء 15 محطة رفع، ويهدف المشروع لاستصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية بمنطقة غرب الدلتا اعتماداً على مياه الصرف الزراعي المعالجة.

وتمتلك مصر في الوقت الحالي خريطة كاملة من محطات المياه، هي التي ساعدتها لتصبح رائدة في مجال إعادة التدوير، وترصد "الدستور" في التقرير التالي أبرز محطات المياه التي انشأتها مصر خلال السنوات الماضية.

في البداية فإن مصر نفذت 256 مشروع للمياه منذ العام 2014 وحتى الآن وهي:(29 مشروعًا للصرف الصحي، ومشروع لمياه الشرب بمحافظة القاهرة، و45 مشروعًا للصرف الصحي، و12 مشروعًا لمياه الشرب، بمحافظة الجيزة، و121 مشروعًا للصرف، و28 مشروعًا لمياه الشرب، بمحافظة القليوبية، و13 مشروعًا للصرف و7 مشروعات لمياه الشرب، بمحافظة الإسكندرية).

ولدى مصر ما يقرب من 77 محطة تحلية مياه والتي تعمل بطاقة إجمالية 834 ألف م3/يوم وذلك في 6 محافظات رئيسية وهي (شمال سيناء - جنوب سيناء – البحر الأحمر – مطروح – الإسماعيلية – السويس).

وهنا ما يقرب من 15 محطة أخرى لتحلية المياه يتم العمل عليها حاليًا بطاقة إجمالية 545 ألف م3/ يوم، بتكلفة 12.5 مليار جنيه، بينما يجرى تنفيذ 211 محطة معالجة لمياه الصرف الصحي، بطاقة استيعابية 6 ملايين م3/ يوم.

وهناك محطات معالجة لمياه الصرف الصحي والتي تستخدم في الزراعة ويصل عددها إلى 480 محطة ما بين (ثنائية وثلاثية)، ولديها طاقة استيعابية تصل إلى 16.2 مليون م3/ يوم، وطاقة فعلية 13.7 مليون م3/ يوم.

وهناك ثلاث محطات تعد الأهم في معالجة مياه الصرف الصحي، الأولى محطة مياه الوليدية والتي تبلغ طاقتها التصميمية 51 ألف م3/يومًا، وتغذي مدينة أسيوط بالإضافة منطقة الوليدية و9 قرى، ليستفيد منها حوالي 211 ألف نسمة حيث يبلغ طول الشبكات بها حوالي 36 كم وذلك بتكلفة إجمالية تصل إلى 250 مليون جنيه.

أما محطات المياه الجوفية فبلغت 1.562 ألف محطة مياه جوفية قائمة، بطاقة إجمالية 2.8 مليون م3/ يوم، وهناك خطة للمياه الجوفية بالدلتا لمدة 3 سنوات، بطاقة إجمالية حوالي مليون م3/ يوم.

ولم تنس مصر المناطق الريفية حيث يتم حاليًا تنفيذ 198 مشروعًا لمياه الشرب، وصرف صحي في المدن والمناطق الريفية، بإجمالي طاقة مليون و374 م3/يوم، لمياه الشرب، ومليون و881 م3/يوم، للصرف.