الأحد 06 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

مدير الوعظ الفلسطيني: نتعلم من وزير الأوقاف اللُحمة والوطنية

وزير الأوقاف ومدير
وزير الأوقاف ومدير الوعظ الفلسطيني

وجه الشيخ ناصر سليمان، مدير الوعظ والإرشاد بوزارة الأوقاف الفلسطينية، الشكر والتقدير باسم وزارة الأوقاف الفلسطينية والمستشار محمود الهباش، قاضي قضاة فلسطين ، للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على جهوده في خدمة الشعب الفلسطيني والدعوة الإسلامية في العالم أجمع.

وأضاف سليمان  في كلمته على هامش افتتاح الدورة التدريبية المشتركة بين أئمة مصر وفلسطين ، نحن متعطشين في فلسطين لتلقي العلم من منبعه في مصر بلد العلم والعلماء، فنحن نقدر ما يقدمه العلماء بدولة مصر لذا نفخر لتلقى هذه الدورة التدريبية في بلد العلم.

وتابع أن مصر أم فلسطين وأم العالم العربي والإسلامي، فننصح كل إنسان  يبتغى العلم أن يأتي إلى مصر،  ليتعلم كيف يكون الكرم والعلم والعطاء في العلوم كافة، ومصر لم تكتفي بإعطاء العلم فقط بل المواقف الإنسانية أيضا.

وأكد مدير الوعظ بفلسطين أن مصر راعية للشعب الفلسطيني، ونشهد أن وزير الأوقاف المصري  لم يقوم بإعطاء مادية علمية فقط بل يعطينا اللُحمة والوطنية وهذا أهم من العلم.

ولفت إلى أن الهدف من الدورة التدريبية هو المعايشة والتلاقي والتواصل وتبادل الخبرات.

وبدوره قال وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، وتابع وزير الأوقاف، أن  دور العالم النصح والبلاغ  ودور القاضي الحكم ، فقد جاء جماعة للإمام علي يذكرون أن اباهم قد خرج مع جماعة فاجتمعوا عليه فقتلوه وأخذوا ماله فأمر بعزلهم وكلف بكل واحد رجلين من الشرطة وأخذ يسألهم واحدا واحدا عن تفاصيل الوفاة ثم كبر وأمر بالتكبير عند كل كلمة حتى اعترفوا وأقام عليهم الحد .

وأوضح أن اختصاصات الحاكم أكبر بكثير من أن تقف عند حدود زمن من الأزمان ، قائلا  فصل الإمام القرافي فصلًا سماه " تصرفات النبي، في أمور الدولة " ، فاختصاص الحاكم قائم على تفصيل مفهوم الدولة وأمورها ، فقد كان النبي  النبي ورئيس الدولة والحاكم والقاضي  فقد كانت له  صلاحيات لا تصلح لأحد غيره ، ومن هنا فإن هناك أمورًا تصرف فيها النبي  بحكم النبوة البحتة كالصلاة ، وهناك أمورًا تصرف فيها النبي صلى الله عليه وسلم ) بصفتين بصفته نبيًا ورسولًا وبصفته حاكمًا ولا تصلح لأحد من بعده .

الشيخ ناصر سليمان مدير الوعظ والإرشاد بوزارة الأوقاف الفلسطينية وزارة الأوقاف الفلسطينية وزارة الأوقاف قاضي قضاة فلسطين الدعوة الإسلامية أئمة مصر وفلسطين فلسطين

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