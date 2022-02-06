نائب محافظ سوهاج يبحث تفعيل خدمة شهادة المطابقة لتوصيل المرافق للعقارات

عقد أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، اجتماعا لبحث تفعيل خدمة شهادة مطابقة أعمال البناء لتوصيل المرافق للعقارات كأحد شروط إصدار التراخيص وتوصيل المرافق ضمن اشتراطات البناء الجديدة، تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج في هذا الشأن، بحضور اللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام للمحافظة، والعميد هشام محمد عبد الوهاب، والعميد أسامة رشاد، مسئولي وحدة التراخيص بالقوات المسلحة، ونورهان صلاح مدير عام إدارة التخطيط العمراني، والدكتور عمر ممدوح مشرف عام المراكز التكنولوجية بالمحافظة، ومديري المراكز التكنولوجية، ومديري الإدارات الهندسية، بالوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء .

وأكد نائب المحافظ خلال الاجتماع على أهمية تلافي أية معوقات للعمل، وحل جميع المشكلات المتعلقة بتفعيل خدمة طلب شهادة المطابقة لتوصيل المرافق، لافتا إلى اهتمام الدولة بالوصول إلى أفضل السبل لضبط منظومة العمران، واستخراج التراخيص، للقضاء على البناء العشوائي، بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين لتنظيم الشكل العام للمباني بكافة المحافظات ومن ضمنها محافظة سوهاج.

ناقش الاجتماع المستندات المطلوبة للحصول على خدمة شهادة المطابقة لتوصيل المرافق، ومنهجية العمل الخاصة بالخدمة، وتناول الاجتماع شرحا للنموذج الاسترشادي لطلب شهادة مطابقة المستندات، كما استعرض مديري المراكز التكنولوجية بعض معوقات العمل، والمقترحات اللازمة لتلافي تلك المعوقات وتسهيل إجراءات تقديم الخدمة للمواطنين.

ووجه «القاضي» بضرورة توعية المواطنين بالمستندات المطلوبة لاستخراج تلك الشهادة، وأهمية استكمال جميع البيانات قبل التسجيل للحصول على شهادة المطابقة.

وقام اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، بجولة ميدانية بقريتي عرب بنى واصل، ونجوع الرياينة الحاجر، بمركز ساقلته، تفقد خلالها سير العمل بعدد من مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى «حياة كريمة»، للوقوف على نسب التنفيذ، ومتابعة معدلات الاداء، وإزالة أية معوقات، بحضور النائب زكريا حسان عضو مجلس النواب، وشريف السيد رئيس مركز ومدينة ساقلته، والمهندس سيد أبو عقيل مدير عام هيئة الابنية التعليمية بسوهاج.

واستهل محافظ سوهاج جولته بتفقد المجمع الحرفى الصناعي بقرية عرب بنى واصل، ويعد الأول من نوعه على مستوي المحافظة، ويتم انشاؤه بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد، وجهاز تعمير جنوب الصعيد، على مساحة 600 متر مربع، ويهدف الى تشغيل من 70 الى 100 من الشباب من أصحاب الحرف، ويضم ورش متنوعة لخدمة أهالى مركز ساقلتة، كما تفقد المحافظ أعمال إنشاء محطة الرفع لمشروع صرف صحي عرب بني واصل والتى بلغت نسبة التنفيذ بها 50%.

وفى قرية نجوع الرياينة الحاجر تفقد محافظ سوهاج أعمال إنشاء مدرسة "نجوع الرياينة الثانوية" على مساحة 2600 متر مربع، بتكلفة 8 مليون جنيه، وتضم 21 فصل دراسي، و3 معامل، وغرفة طبيب، وفصل لذوي الهمم، ووجه المحافظ بالالتزام بالمعايير القياسية لانشاء الملاعب الرياضية بالمدرسة، والاتزام بالجدول الزمنى المحدد.

تضمنت جولة المحافظ بقرية نجوع الرياينة تفقد أعمال إنشاء عمارات "سكن كريم" وتشمل إنشاء 17 عمارة سكنية، تتكون كل عمارة من 4 طوابق، و8 وحدات سكنية بمساحة 95 متر للوحدة، بالإضافة الى حظيرة بجوار كل عمارة لخدمة ساكنيها.

واختتم "الفقى" جولته بمركز ساقلتة بتفقد أعمال إنشاء كوبري "فاوجللي" على ترعة سلامون، بتكلفة 4 مليون جنيه، موجها خلال جولته بالالتزام بالبرامج الزمنية المحددة للانتهاء من تلك المشروعات، وتطبيق أقصى معايير الجودة أثناء التنفيذ، مؤكدا أن تلك المشروعات الغير مسبوقة في تاريخ المحافظة سوف تساهم بقوة فى إحداث نقلة نوعية كبيرة في سبيل تحقيق الحياة الكريمة والتنمية الشاملة التي تسعي الدولة لتوفيرها للمواطنين.