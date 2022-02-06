«ألف ليلة وليلة» و«اتعاظ الحنفا».. الأكثر مبيعًا فى جناح دار الكتب بمعرض الكتاب

شهد جناح دار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتورة نيفين محمد موسى، في معرض القاهرة الدولي للكتاب، إقبالًا كبيرًا على الكتب التراثية، ونفدت جميع أعداد "ألف ليلة وليلة"، "أخبار البلدان"، و"اتعاظ الحنفا".

كما حققت عدد من العناوين التراثية أعلى نسبة مبيعات بين إصدارات الدار المشاركة في المعرض، وبيانها كالتالي بالترتيب: (عجائب الآثار "٤ أجزاء"- أبكار الأفكار في أصول الدين "٥ أجزاء"- مخزون البلاغة- نهاية الإقدام في علم الكلام- الشاهنامة- جمل الغرائب- روائع فن التذهيب في القرآن).

وانطلق معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ53، يوم الأربعاء 26 يناير الماضي، ويستمر حتى 7 فبراير الجاري، وذلك في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت شعار "هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل"، وتحل اليونان ضيف شرف الدورة، واختارت الكاتب يحيى حقي شخصية المعرض، والكاتب عبدالتواب يوسف، شخصية معرض كتاب الأطفال.

ويُقام معرض القاهرة الدولي للكتاب على مساحة 80 ألف متر مربع، تضم (5) قاعات للعرض، ويبلغ عدد الأجنحة 879 جناحًا، ويصل عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والأجنبية إلى 1067 دار نشر وتوكيلًا.

وتركز الدورة الحالية للمعرض على البرنامج المهني الذي تولي إدارة المعرض اهتمامًا كبيرًا به، لأنه يهدف إلى دفع تنمية صناعة النشر وسرعة مواكبتها للعصر، ويسعى لتوفير منصة مهنية متخصصة للناشرين والعاملين على صناعة الكتاب ترتقي بالمنتج الثقافي العربي، وذلك عبر سلسلة من المؤتمرات والبرامج وورش العمل والجلسات المتخصصة.

ويضم سبعة محاور رئيسية هي: برنامج كايرو كولينج للناشرين الأجانب، ويحضرها ناشرون من أكثر من ١٥ دولة غير عربية، ثم المؤتمر الدولي لتعاون الناشرين في عصر ما بعد كورونا، والذي ينظم بالتعاون مع معرض بكين الدولي للكتاب افتراضيًا، ويضم كلمات مسجلة لأكثر من ٣٠ متحدثًا من مختلف الدول حول موضوع "سبل التعاون وتعزيز التنمية المشتركة في صناعة النشر"، ثم مؤتمر "الترجمة عن العربية جسر للحضارة- كتبنا تنير العالم"، بمشاركة وزارتي الثقافة والهجرة ومجمع اللغة العربية بالقاهرة، ومركز أبوظبي للغة العربية ودولة اليونان ضيف الشرف.

ويضم مؤتمرًا افتتاحيًا وثلاث ورش متخصصة حول الترجمة من العربية، ثم البرنامج التدريبي للناشرين، والذي يضم خمس ورش تدريبية متخصصة يحاضر فيها ناشرون ومتخصصون في الجوانب المتعلقة بصناعة النشر، وتهدف لتقديم معرفة احترافية للناشر المصري.