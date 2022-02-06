الأحد 06 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الحكومة العراقية: نحن بحاجة إلى دعم الدول المتقدمة في مجال التعليم

العراق
العراق

أكد وزير التربية علي حميد الدليمي، اليوم الأحد، أن العراق بحاجة الى دعم الدول المتقدمة في مجال التعليم.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن "الوزير علي حميد الدليمي استقبل اليوم في مكتبه السفير البريطاني مارك برايسون ومدير المجلس الثقافي البريطاني في العراق جيم بتري بحضور مدير عام العلاقات الثقافية علاء عبد عودة الوائلي" ،مبينة أنه "تم بحث آفاق التعاون العلمي والتربوي للاستفادة من تجارب الدول المتقدمة بما يخدم النظام التعليمي في العراق".

وأكد الدليمي، بحسب البيان على "حرص الوزارة على تحقيق المزيد من التعاون والشراكة بين العراق وبريطانيا" آملاً "استمرار الدعم وخاصة في برامج تدريب الملاكات وتحسين الأداء في تدريس اللغة الانجليزية وتوظيف التكنولوجيا في التعليم بالإضافة إلى البرامج والدورات التي يقدمها المجلس الثقافي البريطاني التي تستهدف تحسين نوعية التعليم ورفع كفاءته".

وتابع الوزير أن "العراق يحتاج الى دعم الدول المتقدمة في مجال التربية والتعليم والاطلاع على التجربة البريطانية وتنفيذ مشروع التعليم الشامل بالجودة على غرار ما تم تحقيقهُ من برامج سابقة بين الوزارة والمجلس الثقافي البريطاني ومنها (المدارس الصديقة للطفل، التقييم الخارجي، تطوير الإدارات المدرسية)". 

من جانبه أوضح السفير البريطاني "أهمية الشراكة ودور بلاده في دعم التعليم من خلال عدد من البرامج والمشاريع التي يقيمها المجلس الثقافي البريطاني"، مشيراً إلى "حرص بلاده واستعدادها لتقديم كل أوجه التعاون عبر مؤسساتها المختصة لقطاع التعليم بالعراق وتنفيذ الخطط والبرامج التطويرية بما يعزز موقعه التربوي عالمياً".

الحكومة العراقية العراق مجال التعليم علي حميد الدليمي مارك برايسون التجربة البريطانية

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