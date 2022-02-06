الأحد 06 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ندوات تعريفية بالخدمات الصناعية بين اقتصادية قناة السويس وتحديث الصناعة والمطورين

قناة السويس
قناة السويس

عقدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بمقرها في العين السخنة ندوة تعريفية لعملائها بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة، وذلك للتعريف بالخدمات التي يقدمها المركز لدعم المنشآت والقطاعات الصناعية المختلفة حيث يتمتع المركز بتغطية واسعة بما يمتلكه من إمكانيات وقدرات ونحو 15 فرعًا في أنحاء الجمهورية تغطي 12 قطاعًا صناعيًّا متنوعًا بقاعدة عملاء متنامية، ويعد مركز تحديث الصناعة من الشركاء البارزين للمنطقة الاقتصادية في تحقيق خططها التنموية الاستراتيجية، في إطار حرصها على دعم المستثمرين والتيسير عليهم وإزالة كافة العقبات التي تواجههم.

وتعد هذه الندوة هي الثانية التي يتم عقدها في المنطقة الاقتصادية، بحضور عدد من المطورين الصناعيين بالمنطقة الاقتصادية المهتمين بالتعرف على حزمة الخدمات التي يقدمها المركز خاصة خدمات الدعم الفني في المجالات المختلفة مثل زيادة القدرة التنافسية والتحول الرقمي وتيسيرات الحصول على التمويل والاقتصاد الأخضر وتنمية الصادرات وتحسين الإنتاجية.

يأتي ذلك  بهدف تعميق التصنيع المحلي وتوطين الصناعات المختلفة وزيادة تنافسية الصناعة المصرية، وذلك من خلال تطوير قاعدة صناعية مؤهلة من الموردين المحليين، ما يمثل انعكاسًا لرؤية المنطقة الاقتصادية في تقديم خدمة متكاملة أمام المستثمرين، والمضي قدمًا في تحقيق المرحلة الثانية من استراتيجية "خلق الفرصة" وهي مرحلة التمكين (2020/2025) والتي ترتكز على تقديم الخدمات اللوجستية والحوافز الاستثمارية والتيسيرات التشريعية للمطورين والشركات وأصحاب الأعمال، وذلك بالتنسيق المستمر مع كافة الجهات في الدولة لتقديم الدعم الدائم لكافة المستثمرين على حدٍّ سواء.

وفي سياق متصل أكد يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن تطوير ميناء العين السخنة التابع للمنطقة الاقتصادية، يأتي في إطار أعمال إنشاء وتطوير الميناء وتحويله إلى أكبر ميناء محوري على البحر الأحمر والشرق الأوسط لخدمة حركة التجارة بين الشرق والغرب، ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير الموانئ المصرية ورفع كفاءتها وزيادة قدرتها التنافسية بين مثيلاتها على البحرين الأحمر والأبيض المتوسط.

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