الاستعلام عن الحالة الصحية لمصابين في حادث انقلاب دراجة نارية ببني سويف

أمرت النيابة العامة في بني سويف، اليوم الأحد، بالاستعلام عن الحالة الصحية لمصابين في حادث انقلاب دراجة نارية بالطريق الزراعي بني سويف - المنيا، بزمام قرية الفنت أقصى جنوب مركز الفشن، تمهيدًا لسماع أقوالهم.

وتلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز الفشن يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية بالطريق الزراعي قرب قرية الفنت، والذي وجه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف المصابين إلى مستشفى الفشن المركزي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية، وهما: عامر جابر حسن، 49 سنة، مقيم الفنت، مصاب باشتباه كسر باليد اليمنى، ومحمد نبيل محمد، 28 سنة، مقيم الفنت، مصاب كدمات وسحجات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.