موعد انتهاء معرض الكتاب 2022 في نسخته الـ 53

مازال العديد من المواطنين يتسائلون عن موعد انتهاء معرض الكتاب 2022 ويتوافدون علي معرض الكتاب والمقرر الانتهاء منه يوم ٧ فبراير الجاري كأخر يوم في المعرض لهذا العام 2022، حيث بدأ المعرض في ٢٦ يناير واستمر حتي اليوم ومستمر حتي يوم ٧ فبراير الجاري وهو أخر يوم في المعرض حسبما أعلنت وزارة الثقافة.

موعد انتهاء معرض الكتاب 2022

قالت وزارة الثقافة في معلوماتها حول المعرض أن الدورة 53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، تقام في الفترة من 26 يناير الجاري إلى 7 فبراير المقبل بالتجمع الخامس، بمشاركة 51 دولة من 6 قارات، وتحتفي باليونان كـ"ضيف شرف"، وبالأديب الراحل يحيى حقي، شخصية المعرض، والكاتب عبدالتّواب يوسف شخصية معرض كتاب الأطفال.

وكانت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، أعلنت أن الدورة الـ53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب ستشهد لأول مرة، استخدام أحدث أساليب التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي؛ من خلال ظهور شخصية الأديب يحيى حقي بتقنية الهولوجرام في عرض تفاعلي مع الجمهور من خلال شاشة تعمل باللمس، كما يمكن للأطفال ورواد قاعة الأطفال مشاهدة إحدى قصص الأديب الراحل عبد التواب يوسف مجسمة افتراضيًا باستخدام نظّارات 3D.

وشهد المعرض هذا العام توافد كبير من المواطنين وسط تنفيذ إجراءات احترازية مشددة لمكافحة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد والتزام الوافدون بارتداء الكمامة.

جناح الطفل في معرض الكتاب 2022

ولأول مرة في المعرض الكتاب يتم عمل معرض للطفل يحتوي علي العديد من الكتب الخاصة بالأطفال بالإضافة إلي العديد من العروض المسرحية مثل العرائس المتحركة وغيره من العروض التي تجذب انتباه الاطفال ويحتوي المعرض أيضا علي تقديم ورش للأطفال من الرسم والتلوين.

وأشاد العديد من أولياء الأمور بمعرض الطفل الموجود داخل قاعة كبري بمعرض الكتاب في دورته الحالية لما يحتوي علي اشياء تساعد الأطفال علي التفكير والابداع.