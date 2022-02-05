السبت 05 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«أطفال على الأكتاف».. مواطنون يسابقون الزمن للاستمتاع بفعاليات معرض الكتاب

معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي للكتاب

حرص زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ53، اليوم السبت، على مرافقتهم أبناءهم خلال زيارتهم للمعرض، وقاموا بحمل أبناءهم على كتفهم للاستمتاع بأقصى قدر ممكن من جولاتهم بين أجنحة المعرض.

وقام زوار المعرض بمرافقة أبناءهم، بالرغم من إزدحام المعرض وانشغال الجميع بشراء الكتب.

وانطلقت النسخة الـ53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، الأربعاء 26 يناير، فيما فتح الحدث الثقافي الدولي أبوابه للجمهور الخميس 27 يناير وتستمر الفعاليات حتى السابع من فبراير.

وتأتي النسخة الأحدث من معرض القاهرة للكتاب تحت شعار «هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل»، وتحل اليونان ضيف شرف الدورة.

واختارت إدارة المعرض، الكاتب يحيى حقي «شخصية المعرض»، والكاتب عبد التواب يوسف «شخصية معرض كتاب الأطفال».

ويقام معرض القاهرة الدولي للكتاب على مساحة 80 ألف متر مربع، تضم (5) قاعات للعرض، ويبلغ عدد الأجنحة 879 جناحًا، ويصل عدد الناشرين، والجهات الرسمية المصرية والأجنبية إلى 1067 دار نشر وتوكيلًا.

وتركز الدورة الحالية للمعرض على البرنامج المهني، الذي تولي إدارة المعرض اهتمامًا كبيرًا به، لأنه يهدف إلى دفع تنمية صناعة النشر وسرعة مواكبتها للعصر، ويسعى لتوفير منصة مهنية متخصصة للناشرين والعاملين على صناعة الكتاب ترتقي بالمنتج الثقافي العربي، وذلك عبر سلسلة من المؤتمرات والبرامج وورش العمل والجلسات المتخصصة، ويضم سبعة محاور رئيسية هي برنامج كايرو كولينج للناشرين الأجانب ويحضرها ناشرون من أكثر من 15دولة غير عربية، ثم المؤتمر الدولي لتعاون الناشرين في عصر ما بعد كورونا، والذي ينظم بالتعاون مع معرض بكين الدولي للكتاب افتراضيًا، ويضم كلمات مسجلة لأكثر من 30 متحدثًا من مختلف الدول حول موضوع "سبل التعاون وتعزيز التنمية المشتركة في صناعة النشر"، ثم مؤتمر "الترجمة عن العربية جسر للحضارة- كتبنا تنير العالم" بمشاركة وزارتي الثقافة والهجرة ومجمع اللغة العربية بالقاهرة، ومركز أبوظبي للغة العربية ودولة اليونان ضيف الشرف، ويضم مؤتمرا افتتاحيا وثلاث ورش متخصصة حول الترجمة من العربية، ثم البرنامج التدريبي للناشرين والذي يضم خمس ورش تدريبية متخصصة يحاضر فيها ناشرون ومتخصصون في الجوانب المتعلقة بصناعة النشر، وتهدف لتقديم معرفة احترافية للناشر المصري.

شعار هوية مصر الثقافة وسؤال المستقبل معرض القاهرة الدولي للكتاب ف تحل اليونان ضيف شرف الدورة زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب ضيف الشرف اليونان ضيف شرف الدورة النسخة الثالثة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب معرض القاهرة الدولي للكتاب ا فتح الحدث الثقافي الدولي الترجمة عن العربية جسر للحضارة يحيي حقي شخصية المعرض

رئيس التحرير

وائل لطفي

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