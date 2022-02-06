شرطة التموين تضبط 36 قضية غش غذائي بمضبوطات 116 طنًا

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين، بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم «الغش التجارى والصناعى، السلع مجهولة المصدر، الإستيلاء على المال العام، المصانع غير المرخصة لإنتاج السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، المنتجات غير الغذائية المغشوشة وذات العلامات التجارية المقلدة».

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1358 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة أبرزها ضبط 210 قضايا مخابز ودقيق بمضبوطات بلغت 21,200 طن، وضبط 36 قضية غش غذائى بمضبوطات بلغت 116,256 طن، 96689 عبوة، 12 قطعة».

وضبط 15 قضية لحوم ودواجن وأسماك بمضبوطات بلغت 17,490 طن، وضبط 24 قضية غش غير غذائي بمضبوطات بلغت 35,965 طن، 127951 عبوة ، 212381 قطعة، 2200لتر، 3595 متر، وضبط 19 قضية إسطوانات بوتاجاز ومواد بترولية بمضبوطات بلغت 29000 لتر.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالوقائع، والعرض على النيابة للتحقيق.