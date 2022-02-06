ضبط 7 آلاف كمامة و600 علبة سجائر في حملة تموينية ببورسعيد

تمكنت حملة مكبرة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، من ضبط كمية تقدر بـ7000 كمامة، مجهولة المصدر غير مصرح بتداولها تباع للمواطنين على أنها كمامات طبية، وضبط كمية تقدر بـ 250 كيلو جرامات من الذرة العلف منتهى الصلاحية، وضبط 600 علبة سجائر مجهولة المصدر تضر بصحة المواطنين غير مصرح ببيعها.



وتم التحفظ على الكميات المضبوطة من المنتجات المخالفة للقرارات الوزارية، والتي تسبب الضرر للمواطنين، وتحرر محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

في مجال المخابز البلدية التموينية

واستكملت الحملة أعمالها بالرقابة علي المخابز البلدية، وفي دائرة الجنوب، تم تحرير 3 تقارير نقص وزن، و2 تقرير عدم مطابقة رغيف الخبز للمواصفات، و2 تقرير إثبات حالة لمخابز لعدم نظافة أدوات العجين بها، كما تم تحرير عدد من المحاضر للمخابز السياحية أخرى، وتحرير 23 محضر شهادات صحية، و16 محضر عدم إعلان عن أسعار المخبوزات.

وفي مجال غاز البوتاجاز، تم تحرير 2 محضر عدم إعلان أسعار غاز بوتاجاز، و3 محاضر مزاولة نشاط دون ترخيص، و4 محاضر إستخدام غاز بوتاجاز فى مناطق مزودة بالغاز الطبيعي.

وخلال الحملة تم تحرير 3 محاضر لبدالين تموينيين لمخالفة القرار رقم 178 لسنة 2017 الخاص بتنظيم قواعد استخراج البطاقات التموينية للفئات الأولى بالرعاية.

وكان ناصر ثابت وكيل وزارة التموين فى اجتماعه الأخير قد شدد على إحكام السيطرة والرقابة على المخابز والأسواق والمحال التجارية ومستودعات البوتاجاز، وذلك من خلال الحملات الرقابية صباحية ومسائية وذلك تحت إشراف محمد عوض وكيل المديرية.

وأطلقت الحملة، إدارة الرقابة التموينية بالمديرية بقيادة المهندس خالد فهمي مدير إدارة الرقابة، ورئاسة إبراهيم الدهرى رئيس الرقابة، وحسن عبد الله ومحمد السحراوي والعربى عبد الحليم وياسر جمعة كبار مفتشى الرقابة، وكافة الإدارات التابعة لها، بالتنسيق مع المهندسة سحر الدسوقي مدير إدارة حماية المستهلك.