الأحد 06 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزيرة الهجرة تلتقي عددًا من رواد الأعمال المصريين بالخارج والأفارقة لتبادل الخبرات

السفيرة نبيلة مكرم
السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد

عقدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، لقاء تفاعليًا عبر تطبيق "زووم" مع عدد من رواد الأعمال المصريين بالخارج والأفارقة، وبحضور السفير محمد خيرت، مساعد الوزيرة للتعاون الدولي، والسفير عمرو عباس مساعد الوزيرة لشؤون الجاليات، وذلك في إطار مبادرة "رواد الأعمال المصريين في الخارج والأفارقة" التي أطلقتها الوزارة تنفيذًا لتوصيات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفي مستهل اللقاء، رحبت السفيرة نبيلة مكرم بالمشاركين، وأعربت عن سعادتها بالتواصل معهم وفخرها بهذا التجمع من رواد الأعمال المصريين بالخارج والأفارقة، مقدمة الشكر إلى الدكتورة دينا شريف الخبير المصري بالولايات المتحدة الأمريكية والمدير التنفيذي لمركز لاجاتوم التابع لجامعة MIT، على قدرتها في جمع هؤلاء الرواد المتميزين للمشاركة في اللقاء، وذلك في ضوء مبادرة "رواد الأعمال المصريين في الخارج والأفارقة".

وأضافت وزيرة الهجرة أن هذه المبادرة تستهدف التوعية والتعرف أكثر فأكثر على خبرات وأفكار في مجال ريادة الأعمال من المصريين بالخارج وأشقائهم الأفارقة، وذلك ليس فقط لتبادل هذه الخبرات وإنما أيضًا لدراسة إمكانية خلق فرص عمل واستثمار من أجل تحقيق أعظم الاستفادة منها في عملية التنمية الجارية بالدولة المصرية، وبما يعزز بالتوازي العمق الإفريقي لدى مصر ويفتح قنوات للتعاون فيما بين السوق المصرية والسوق الإفريقية بما يحقق زيادة الاستثمارات.

الهجرة نبيلة مكرم رواد الأعمال أفريقيا المصريين بالخارج

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