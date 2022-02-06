الصحف المحلية تبرز تصريحات الرئيس السيسي خلال القمة المصرية الصينية في أوليمبياد بكين الشتوي

اهتمت الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الأحد بعدد من الموضوعات على رأسها القمة المصرية الصينية التي جمعت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره شى جين بينج في بكين في حفل افتتاح أوليمبياد بكين الشتوى الـ٢٤.

الأهرام

صحيفة الأهرام كتبت تحت عنوان "فرص استثمارية واعدة للشركات الصينية فى مصر.. السيسى لـ«شى جين بينج»: حريصون على الوصول بالتعاون الثنائى إلى آفاق أرحب.. الرئيس يجرى محادثات جانبية فى بكين مع بن زايد وتميم وخان وميرزاييف وجوتيريش".

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسى لنظيره الصينى، شى جين بينج، خلال القمة التى جمعت بينهما أمس فى قاعة الشعب الكبرى ببكين، حرص مصر على الوصول بالتعاون الثنائى بين البلدين إلى آفاق أرحب من التنسيق والتعاون المشترك فى العديد من المجالات، مع استغلال الفرص الاستثمارية الواعدة المتوافرة حاليا فى مصر، فى ظل ما تتمتع به الشركات الصينية من سمعة طيبة.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس الصينى رحب بزيارة الرئيس بكين، مثمنا ما تشهده الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين من تطور إيجابى على جميع الأصعدة، فضلا عن تعزيز التواصل والتشاور السياسى بين الدولتين حول القضايا الإقليمية والدولية. كما أكد الأهمية الخاصة التى توليها بلاده للعلاقات مع مصر ذات الدور المحورى فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وشرق البحر المتوسط.

وذكر المتحدث الرسمى أن اللقاء شهد بحث سبل تعزيز التعاون القائم بين البلدين فى عدد من المجالات، من بينها أنشطة البحث العلمى، ونقل التكنولوجيا المرتبطة بالصناعات الدوائية، وتصنيع لقاحات «كورونا»، والتقنيات الصناعية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيارات الكهربائية، وتعظيم التعاون والتنسيق بين جهات تقديم الرعاية الصحية بالبلدين، لنقل الخبرات الصينية فى مكافحة «كورونا».

وتوافق الرئيسان على أهمية الدور الذى تضطلع به المنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى تعزيز مبادرة الصين «الحزام والطريق»، ودعم تحقيقها الأهداف المرجوة منها.

وأضاف المتحدث أن اللقاء تطرق أيضا إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها تطورات ملف سد النهضة، وكذلك مستجدات القضية الفلسطينية، والأزمات فى كلٍ من ليبيا وسوريا واليمن، حيث اتفق الجانبان على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين على المستوى الثنائى، وفى إطار المنظمات والمحافل الدولية، فضلا عن تعزيز التعاون المتبادل فى مجال مكافحة الإرهاب.

وخلال مأدبة الغداء التى أقامها الرئيس الصينى، صباح أمس، على شرف رؤساء الدول والحكومات المشاركين فى حفل افتتاح أوليمبياد بكين الشتوى الـ٢٤، أجرى الرئيس السيسى محادثات جانبية فى بكين مع كل من عمران خان، رئيس وزراء باكستان، والرئيس شوكت ميرزاييف، رئيس جمهورية أوزبكستان، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبوظبى، والأمير تميم بن حمد آل ثانى، أمير دولة قطر، وأنطونيو جوتيريش، أمين عام الأمم المتحدة.

الأخبار

أما صحيفة الأخبار فقالت تحت عنوان "وزير النقل يتابع تجهيزات محطات القطار الكهربائى الخفيف".

تفقد الفريق مهندس، كامل الوزير، وزير النقل، التجهيزات النهائية لمحطات القطار الكهربائي الخفيف LRT ومراحل التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى للمشروع، والتي تمتد من محطة عدلي منصور حتى محطة الفنون والثقافة وذلك تمهيدا للافتتاح خلال الموعد المقرر.

وتابع الوزير، أعمال التشطيبات واللمسات النهائية والجـمـالية لمكونات محطة عدلي منصور، واطلع على معدلات رفع كفاءة خط «القاهرة - السويس في المسافة من عدلي منصور حتى الروبيكي بطول ٣٥ كم ، كما تفقد آليات وممرات وأماكن الربط بين القطار الكهربائي الخفيف. ووسائل النقل الجماعي الأخرى حيث ستكون محطة مركزية تبادلية تضم مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانا ليتم تبادل الخدمة بين خمس وسائل نقل مختلفة هي: محطة لمترو الخط الثالث «تم افتتاحها وتشغيلها ومحطة للقطار الكهربائي الخفيف، ومحطة للسكك الحديدية والقاهرة ، السويس، ومحطة للسوبرجيت، بالإضافة إلى الأتوبيس الترددي «عدلي منصور ، السلام . وأكد الوزير على استمرار التنسيق مع كل الجهات المعنية لإعادة تخطيط المناطق المحيطة بالمحطة لتظهر بالشكل الجمالي والحضاري المتميز وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة بين هذه المناطق ومحطة عدلي منصور المركزية التبادلية .

من جانب آخر، قام وزير النقل، بجولة تفقدية لمتابعة أعمال إنشاء محور مروري طولي من بنها حتى دمياط لربط طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بالطريق الدولي الساحلي لخدمة حركة نقل الركاب والبضائع عبر 6 محافظات بالوجه البحرى والدلتا، وذلك بحضور د. أيمن مختار، محافظ الدقهلية.

وتفقد الوزير، مواقع العمل الخاصة بتنفيذ توسعة الطريق من بنها إلى المنصورة، وإنشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقي بطول 70 كم بعرض 4 حارات ليكون اتجاه المرور بعد الانتهاء من المشروع بالكامل من القاهرة إلى المنصورة شرق الرياح بواقع 4 حارات، ويكون اتجاه البر الغربي من الرياح التوفيقي للاتجاه القادم من المنصورة إلى القاهرة بواقع 4 حارات.

وأكد الفريق كامل الوزير، على أنه يجرى توسعة المسافة من المنصورة حتى دمياط بطول 50 كم، وذلك للمساهمة في رفع مستوى الخدمة وتسهيل حركة انتقال الأفراد ونقل البضائع بين محافظات الدلتا وحل الاختناقات المرورية عند مداخل المدن والقرى الواقعة على المسار الطريق لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة.

الجمهورية

فيما قالت صحيفة الجمهورية تحت عنوان "القيادة السياسية مهتمة بتحقيق أقصى استفادة من العلمين الجديدة".

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اهتمام القيادة السياسية بمتابعة حركة التشييد والتنمية التي تشهدها مدينة العلمين الجديدة من أجـل تحقيق الاستفادة القصوى من الموقع المميز الذي تتمتع به، وعناصر الجذب التي تؤهلها لتكون مقصداً سياحياً مهماً، ونقطة استقطاب بارزة للاستثمارات العالمية.

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها الدكتور مصطفى مدبولي أمس لمدينة العلمين الجديدة، يرافقه الدكتور عاصم الـجـزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعدد من مسئولى الوزارة.

واستمع رئيس الوزراء إلى عرض شامل حول موقف تنفيذ المشروعات بمدينة العلمين الجديدة. وشدد على أهمية إسـراع وتـيـرة تنفيذ كافة المشروعات بالمدينة وفق البرامج الزمنية المقررة، حيث وجه بتشغيل السينمات، والأماكن الترفيهية في المدينة مع حلول فصل الصيف القادم، مشدداً أيضاً على ضرورة تشغيل الشبكة المخصصة لتصريف الأمطار، قائلا: لن نسمح بوجود تراكمات لمياه الامطار فى شوارع العلمين الجديدة .

وخـلال الـعـرض، أشـار وزيـر الإسـكـان والمـرافـق والمجتمعات العمرانية إلى أن المدينة تشهد تنفيذ استثمارات في 3 قطاعات رئيسية، هي: قطاع المرافق، ويضم محطة تحلية مياه البحر بطاقة 150 ألف م3/ يوم، ومحطة معالجه ثلاثية بطاقة 90 ألف م3، ومحطة محولات كهرباء بطاقة 525 م.ف.أ، وخزان تكديس مياه محلاة بسعة 60 ألف م3/ يوم، ومحطات رفع صرف صحي، وأعمال مرافق المنطقة الشاطئية الشرقية بإجمالي 3500 فدان، وكذا أعمال مرافق 15600 فدان ومنطقة الإسكان بالمنطقة الجنوبية، ثم قطاع الإسكان، ويضم عمارات الـداون تاون بعدد 40 عمارة، والأبـراج الشاطئية بعدد 18 برجاً، وأبـراج مارينا العلمين بعدد 7 أبراج، وكمبوند 700 فدان، والحى اللاتيني، وأبراج الداون تاون، وسكن مصر بعدد 128 عمارة، والإسكان المتميز بعدد 80 عمارة، وأخيراً قطاع الخدمات، ويضم المنطقة الترفيهية، وجامعة العلمين الدولية، والأكاديمية البحرية، ومدينة الفنون، والأعمال البحرية، ومدرسة تعليم أساسي، والممشى السياحي.

وأضاف الوزير أن الاستثمارات التي تم إنفاقها بالفعل في المشروعات المنفذة بمدينة العلمين الجديدة، بلغت حتى الآن 61.9 مليار جنيه، بواقع 16.1 مليار جنيه في قطاع المرافق، و47 مليار جنيه في قطاع الإسكان، و21 مليار جنيه في قطاع الخدمات، مؤكدا أن تلك المشروعات وفرت 100 ألف فرصة عمل بالمدينة، لافتاً إلى أن قيمة خطة مدينة العلمين الجديدة للعام المالي 2022 / 2021 تبلغ 17.14 مليار جنيه.

من جانبه أوضح المهندس وائل سمير رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، أنه فيما يتعلق بموقف تنفيذ مشروعات قطاع المرافق بالمدينة، فإنه يتم تنفيذ شبكات المرافق المختلفة بإجمالي مساحة 23500 فـدان، حيث تعدت نسب الإنجاز بتلك الشبكات لبعض المناطق، وفيما يتعلق بقطاع الكهرباء، أكد الانتهاء من تنفيذ محطة كهرباء العلمين 1 بقدرة 525 م.ف.أ، إلى جانب تدعيم محطة كهرباء العلمين القائمة.