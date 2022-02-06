ماكرون يعلق على وفاة الطفل المغربى ريان

نشر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تدوينة على "فيسبوك"، علق فيها على خبر وفاة الطفل المغربي ريان، الذي ظل عالقا داخل بئر في مدينة شفشاون لأيام.

وكتب ماكرون باللغتين العربية والفرنسية: "هذا المساء، أود أن أقول لأسرة الطفل ريان وللشعب المغربي إننا نشاركهم حزنهم".

يذكر أن السلطات المغربية أفادت، بوفاة ريان الذي ظل عالقا في البئر لأيام.

وجاء في بيان الديوان الملكي المغربي أنه "على إثر الحادث المفجع الذي أودى بحياة الطفل ريان اورام، أجرى صاحب الجلالة الملك محمد السادس اتصالا هاتفيا مع السيد خالد اورام، والسيدة وسيمة خرشيش والدي الفقيد، الذي وافته المنية، بعد سقوطه في بئر".

و في وقت سابق ، أعلن قصر الإليزيه، اليوم، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين، الإثنين في موسكو.

ومن المقرر أن يزور الرئيس الفرنسي كييف، ويلتقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء، في مسعى دبلوماسي جديد يبذله سعيًا لخفض التوتر في الأزمة الأوكرانية، وفقا للإليزيه.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الفرنسي، أجرى خلال الفترة الماضية العديد من الاتصالات الهاتفية مع بوتين وزيلينسكي، ومع الرئيس الأمريكي جو بايدن، سعيًا للتوسط في الأزمة.

مع استمرار تلك الجولات واللقاءات التي يجريها ماكرون، هل ينجح في مهمته لخفض التوتر خلال زيارته لروسيا الإثنين وأوكرانيا الثلاثاء؟

من جانبها، قالت الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية نرمين سعيد كامل، فيما بدا أنه استراتيجية فرنسية مطورة بغرض وضع باريس في بؤر الأحداث والسعي للتوسط في الملفات الشائكة يمكننا رصد تحركات مكوكية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كانت إرهاصاتها في قمة بغداد التي كانت فرنسا أبرز الحاضرين فيها إضافة للحضور القوي في الساحة اللبنانية بالاعتماد على الروابط التاريخية وكذلك الجولة الخليجية وأخيرًا زيارة مرتقبة من ماكرون لكل من روسيا وأوكرانيا بهدف التوسط بين بوتين وزيلينسكي.

وأضافت في تصريحات لـ«الدستور» أن الاجتماعين المتتابعين سيتمان بالتشاور مع الشركاء الأوروبيين فيما تحدثت مصادر حول مكالمة هاتفية سيجريها ماكرون مع الرئيس الأمريكي جو بايدن قبل أن يلتقي الرئيسان الروسي والأوكراني.