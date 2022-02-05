بعد فوزه بجائزة شعر العامية.. سعيد شحاتة: «جات في وقتها»

أعرب الشاعر سعيد شحاتة، عن سعادته بالفوز بجائزة شعر العامية في معرض الكتاب عن ديوانه "شجر النبي"، الصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وقال شحاتة، إنه بمجرد تسلمه لنسخ ديوانه الجديد، أرسل نسخة منه إلى المدينة المنورة، لوضعه بمقام حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في شهر ديسمبر الماضي من عام 2021، مُشيرًا إلى أن الديوان به مقطع يقول "النبي هيجيب حقي".

وتابع في تصريحات خاصة لـ«الدستور»: “جائزة معرض الكتاب مهمة جدًا، وذات قيمة كبيرة، ولا يجرؤ أحد على التشكيك في مصداقيتها”، مؤكدًا أنه سبق له المشارك في لجنة التحكيم بمعرض الكتاب قائلًا: "أعرف كيف يتم الأمر وبكل نزاهة".

وأعرب شحاتة عن سعادته بحضور وزيرة الثقافة وتسليمه الجائزة، قائلًا: «جات في وقتها».

معرض القاهرة الدولي للكتاب

وانطلق معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ53، الأربعاء 26 يناير ويستمر حتى 7 فبراير، وفتح المعرض أبوابه أمام الجمهور الخميس الموافق 27 يناير، فى مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت شعار "هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل"، حيث حلت اليونان ضيف شرف الدورة، واختارت الكاتب يحيى حقي شخصية المعرض، والكاتب عبدالتواب يوسف شخصية معرض كتاب الأطفال.

ويقام معرض القاهرة الدولي للكتاب على مساحة 80 ألف متر مربع، تضم (5) قاعات للعرض، ويبلغ عدد الأجنحة 879 جناحًا، ويصل عدد الناشرين، والجهات الرسمية المصرية والأجنبية إلى 1067 دار نشر وتوكيلًا.

وتركز الدورة الحالية للمعرض على البرنامج المهني، الذي تولي إدارة المعرض اهتمامًا كبيرًا به، لأنه يهدف إلى دفع تنمية صناعة النشر وسرعة مواكبتها للعصر، ويسعى لتوفير منصة مهنية متخصصة للناشرين والعاملين على صناعة الكتاب ترتقي بالمنتج الثقافي العربي، وذلك عبر سلسلة من المؤتمرات والبرامج وورش العمل والجلسات المتخصصة، ويضم سبعة محاور رئيسية هي برنامج كايرو كولينج للناشرين الأجانب، ويحضرها ناشرون من أكثر من 15دولة غير عربية، ثم المؤتمر الدولي لتعاون الناشرين في عصر ما بعد كورونا، والذي ينظم بالتعاون مع معرض بكين الدولي للكتاب افتراضيًا، ويضم كلمات مسجلة لأكثر من 30 متحدثًا من مختلف الدول حول موضوع "سبل التعاون وتعزيز التنمية المشتركة في صناعة النشر"، ثم مؤتمر "الترجمة عن العربية جسر للحضارة- كتبنا تنير العالم" بمشاركة وزارتي الثقافة والهجرة ومجمع اللغة العربية بالقاهرة، ومركز أبوظبي للغة العربية ودولة اليونان ضيف الشرف، ويضم مؤتمرًا افتتاحيًا وثلاث ورش متخصصة حول الترجمة من العربية، ثم البرنامج التدريبي للناشرين والذي يضم خمس ورش تدريبية متخصصة يحاضر فيها ناشرون ومتخصصون في الجوانب المتعلقة بصناعة النشر، وتهدف لتقديم معرفة احترافية للناشر المصري.