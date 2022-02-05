1182 حالة إيجابية.. إجراء تحاليل مخدرات لـ20 ألف قائد سيارة على مدار شهر

وجهت الإدارة العامة للمرور على مدار الشهر المنقضية حملات مرورية مكبرة، استهدفت ضبط كافة مظاهر الخروج على قانون المرور وتجاوز السرعات المواقف العشوائية.

أسفرت جهود تلك الحملات خلال شهر عن ضبط 860340 مخالفة مرورية متنوعة، والمرور على 905 مدرسة، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لـ3886 من سائقى حافلات المدارس وتبين إيجابية 17 منهم، فحص 3794 مركبة تبين مخالفة 158 مركبة لاشتراطات الصلاحية الفنية، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لـ20415 من قائدي المركبات بالطرق، وتبين إيجابية عدد 1182 سائق منهم.

وفى مجال حملات المركبات المتروكة والمتهالكة على مستوى الجمهورية تم رفع 1940 سيارة – 214 دراجة نارية، وفى مجال ضبط مخالفات قائدى الدراجات النارية، تم ضبط 80419 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس "الخوذة، خلال شهر.