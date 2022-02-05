رئيس المركز القومي للسينما تنعى الفنان القدير جلال الشرقاوي

نعت السيناريست زينب عزيز، رئيس المركز القومي للسينما، الفنان والمخرج جلال الشرقاوى، والذي رحل عن عالمنا عن عمر يناهز الـ87 عامًا، إثر إصابته بفيروس كورونا.

وقالت «عزيز»، إن الراحل صاحب مدرسة فنية خاصة سواء في المسرح أو التليفزيون والسينما، وستظل أعماله خالدة، متقدمة بخالص التعازى لأسرة الراحل، متمنية من الله أن يلهمهم جميعهم الصبر والسلوان وأن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته.

من هو جلال الشرقاوي؟

ويعد الفنان جلال الشرقاوى صاحب مدرسة خاصة فى المسرح سواء بالتمثيل أو الإخراج، وقدم خلال مشواره الفنى الكثير من الأعمال الفنية التى جمعته بكبار الفنانين كما كان له دور كبير فى اكتشاف عدد من النجوم.



وشارك فى العديد من الأفلام السينمائية مع كبار الفنانين والمخرجين، فشارك الزعيم عادل إمام فى فيلمى "أمهات فى المنفى، خلى بالك من عقلك"، والعديد من الأفلام الأخرى، وخاض تجربة الإخراج السينمائى فى عدد من الأفلام.