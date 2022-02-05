بكفالة ألف جنيه.. إخلاء سبيل 6 أشخاص بواقعة الاعتداء على معلمة السنبلاوين

أصدر مدير النيابة العامة في السنبلاوين، بإشراف المستشار علاء السعدنى المحامى العام لنيابات جنوب الدقهلية، اليوم السبت، قرارًا بإخلاء سبيل 6 من الأهالى المتهمين فى واقعة محاولة الاعتداء على رئيسة لجنة الإعدادية بمدرسة الشهيد الشقرى بالسنبلاوين، عقب انتهاء امتحان الدراسات الاجتماعية، بكفالة 1000 جنيه لكل متهم، بعد الاستماع إلى أقوالهم وتأكيدهم أن صعوبة الامتحان كانت السبب فى الواقعة.

يذكر أنه تمكن ضباط مباحث السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، من إلقاء القبض على 6 من الأهالى المتورطين فى واقعة محاولة التعدى على رئيسة لجنة امتحانات الشهادة الإعدادية بمدرسة الشهيد الشقرى بالسنبلاوين، بعد أن حررت المراقبة محضرا ضدهم بالتعدى عليها لرفضها محاولات الغش.

وكان قد تم تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى يظهر فيه تجمع العشرات من أولياء أمور طالبات بمرحلة الشهادة الإعدادية أمام إحدى اللجان، والتعدى على إحدى المدرسات، وتبين أنها رئيس لجنة امتحان الشهادة الإعدادية وتعدي الأهالي والطالبات عليها بعد منعها الغش داخل اللجان فى آخر أيام امتحانات الفصل الدراسى الأول.

وأكد على عبدالرءوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أن الواقعة حدثت أمام لجنة امتحان الشهاددة الإعدادية للبنات بمدرسة الشهيد محمد الشقرى الابتدائية بمدينة السنبلاوين، وأشار إلى أنه نم اتخاذ كافة السبل القانونية تجاه ما حدث ومعاقبة المتورطين.

وأضاف أن رئيس لجنة الامتحان وتدعى "وداد.ح.ا"، ألزمت جميع المراقبين داخل اللجنة منذ بداية الامتحان بسحب الهواتف المحمولة من الطالبات وتطبيق التعليمات الواردة من الوزارة بشأن التشديد على اللجان وتطبيق كافة القواعد، إلا أن عددا من الطالبات أبلغ أسرهن وتجمع أولياء أمورهن عند بدء كل امتحان ووجهوا السباب لرئيسة اللجنة إلا أنها تواصلت مع الشرطة لمنع ممارسات أولياء الأمور والحد من ظاهرة الغش.