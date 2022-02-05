ضبط 41145 قضية تموينية متنوعة خلال شهر

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، توجيه الحملات الأمنية كلٌ في مجال تخصصه، بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، أسفرت جهودها خلال شهر عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية.

شنت مباحث التموين حملات أسفرت عن ضبط (41145 قضية تموينية متنوعة) بينها ضبط (766) قضية إسطوانات غاز، بمضبوطات بلغت (73083 إسطوانة) تقدر قيمة الغاز المدعم (9,866,205 مليون جنيه).

كما تم ضبط (130) قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت (1843420 لتر)، وضبط (379) قضية بيع السلع التموينية المُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات بلغت (147,067 طن – 18479 عبوة – 279 قطعة) سلع غذائية وتموينية متنوعة، وضبط (70) قضية استيلاء على الدعم، بمضبوطات بلغت (33,32 طن – 468 عبوة – 1587 قطعة) سلع مُدعمة متنوعة.