السبت 05 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 41145 قضية تموينية متنوعة خلال شهر

قضية تموينية
قضية تموينية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، توجيه الحملات الأمنية كلٌ في مجال تخصصه، بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، أسفرت جهودها خلال شهر عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية.

شنت مباحث التموين حملات أسفرت عن ضبط (41145 قضية تموينية متنوعة) بينها ضبط (766) قضية إسطوانات غاز، بمضبوطات بلغت (73083 إسطوانة) تقدر قيمة الغاز المدعم (9,866,205 مليون جنيه). 

كما تم ضبط (130) قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت (1843420 لتر)، وضبط (379) قضية بيع السلع التموينية المُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات بلغت (147,067 طن – 18479 عبوة – 279 قطعة) سلع غذائية وتموينية متنوعة، وضبط (70) قضية استيلاء على الدعم، بمضبوطات بلغت (33,32 طن – 468 عبوة – 1587 قطعة) سلع مُدعمة متنوعة.

مباحث التموين الداخلية السلع التموينية مواد بترولية سلع غذائية اسطوانات غاز قطاع الأمن المركزي الأمن المركزي

رئيس التحرير

وائل لطفي

فرق الحضارة

الأكثر قراءة

ننشر صور عقار مذبحة الزمالك.. والنيابة تستعجل التحريات

غياب ابنة الفنان رشوان توفيق عن جلسة الدعوى.. الشهود: لم يستغل التوكيل

مذبحة في الزمالك.. رجل يقتل زوجته وأولاده وينتحر بالرصاص

رصد متحور«شرس» من فيروس نقص المناعة البشرية

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2022 على بوابة الأزهر

«جثث وسلاح فى البرج 2».. ماذا حدث فى جريمة الحى الراقى؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة شريف تكتب: الأزمة فى كييف.. والقلق فى تل أبيب

د. داليا مجدي عبدالغني

أفكار دخيلة

حسين دعسة

إلى أين تأخذنا "رابحة".. الأمم المتحدة ومصر من أجل المرأة

صفاء النجار

فى محبة ساكنى الأوليمب الذين شرفوا معرض الكتاب «2-4»

سمر عادل

التوازن الاستراتيجى لمصر «1»

ماجد حبته

.. وبدأ أوليمبياد بكين السياسى

فيصل شمس

كيف بدأت حضارة مصر قبل أن يبدأ التاريخ؟

حسين دعسة

ماذا بعد" تصفية /انتحار" زعيم عصابة داعش سوريا؟

صور

جنازة الفنانة عايدة عبدالعزيز

جنازة المخرج جلال الشرقاوى

انعقاد أول جلسة بمحكمة جنح مجمع وادى النطرون الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

الزيارة الأولى.. ماذا فعل وزير الجيش الإسرائيلى فى البحرين؟

فلسطين: إصابات بالرصاص المعدنى خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

«خارجية» إسرائيل تستدعى سفير أوكرانيا لجلسة توبيخ