حملت سفاحًا.. السجن 15 عامًا لبائع متجول و6 سنوات لنجله لذبحهما ابنته

عاقبت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط، بائعًا ونجله بالسجن المشدد 15 عامًا للأول و6 سنوات للثاني لقيامهما بقتل نجلة الأول وشقيقة الثاني بعد اكتشافهما حملها سفاحًا نتيجة علاقة غير شرعية بقرية العصار مركز الفتح في أسيوط.

وتعود وقائع القضية رقم 1280 لسنة 2021 كلي شمال أسيوط إلى عثور أهالي مدينة منفلوط على جثة فتاة طافية بالترعة الإبراهيمية بدون ملابس مذبوحة من الرقبة مجهولة الهوية، تم تشكيل فريق بحث ضم ضباط وحدة مباحث مركز منفلوط وفرع البحث بالشمال وإدارة البحث بمديرية أمن أسيوط.

وقام فريق البحث بفحص مكان الواقعة بدقة للوصول إلى دليل لكشف غموض الواقعة وفحص جميع حالات التغيب في الفترة الأخيرة وفحص كاميرات المراقبة القريبة من موقع العثور على الجثة وتنشيط المصادر السرية ونجح فريق البحث في تحديد هويتها وتبين أنها تدعى "دنيا " 17 عامًا، مقيمة قرية الحما ولها محل إقامة آخر بقرية العصارة مركز الفتح.

ودلت تحريات المباحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة والدها ويدعى " علي . م .أ " 64 عامًا بائع متجول ونجله " كرم " 22 عامًا بائع متجول، مقيمين بذات الناحية وهربا خارج المحافظة وتمكن فريق البحث باستخدام التقنيات الحديثة من تحديد مكان تواجد المتهمين بمحافظة الجيزة وتم إعداد مأمورية بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة وتمكنت من ضبطهما.

وبمواجهة المتهم الأول "والد المجني عليها " بما أسفرت عنه التحريات أقر بأنه لاحظ على ابنته أعراض السيدات المتزوجات فقام هو ونجله المتهم الثاني باصطحابها إلى عيادة طبيب نساء لمعرفة سبب هذه الأعراض فتفاجأ بحملها سفاحًا فعقد النية على قتلها.

وقام المتهمان بشراء سكينتين واصطحاب المجني عليها إلى موقف السيارات واستقلوا سيارة متجه إلى مدينة منفلوط وبعد قرية منقباد طلبوا من سائق السيارة التوقف وقاموا بالنزول بجوار الترعة الإبراهيمية بدعوى أنهم استقلوا سيارة بالخطأ وقاموا باصطحابها إلى أرض زراعية بجوار ترعة الإبراهيمية، وقام المتهم الأول بإعطاء نجله المتهم الثاني السكين وقام المتهم الأول بذبح نجلته فيما قام نجله بطعنها عدت طعنات نافذة بجسدها حتى فارقت الحياة وألقيا بجثتها في ترعة الإبراهيمية.