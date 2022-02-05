محافظ الغربية: أكثر من 2 مليون مواطن تلقوا اللقاح بالمحافظة

صرح الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بأن المحافظة مستمرة في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إعطاء لقاح كورونا للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وذلك حرصًا على حياة المواطنين، حيث وصل عدد من تلقوا اللقاح في الغربية إلى 2 مليون و111 ألف و105 مواطن بمراكز التطعيم المختلفة ما بين الثابتة والمتنقلة.

وأشار محافظ الغربية إلى أن عدد من تلقوا اللقاح من المسافرين بلغ 66571 مواطن في حين بلغ عدد الحاصلين علي اللقاح من جامعة طنطا 39649 مواطن إلى جانب 2004885 مواطن تلقوا اللقاح في المراكز الثابتة والمتنقلة للجمهور، مؤكدًا أنه تم إعطاء اللقاح لجميع العاملين بالمصالح الحكومية بنسبة 100%.

من جانبه، أوضح عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة، أن المديرية لديها قدر كافي من لقاحات (سينوفارم، سينوفاك، استرازينكا، سبوتينك، موديرنا، فايزر وجونسون) وسيستمر إعطائها لجميع المواطنين في المراكز المنتشرة بجميع قرى ومدن المحافظة.