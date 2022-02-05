السبت 05 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«جثث وسلاح فى البرج 2».. ماذا حدث فى جريمة الحى الراقى؟

ارشيفية
ارشيفية

قال شهود عيان من سكان عقار مذبحة الزمالك، إن سكان البرج رقم 2 شارع طه حسين بالزمالك، فوجئوا أمس الجمعة بدوي طلقات رصاص وصعد مشرفو أمن البرج لمصدر إطلاق النيران في الدور الثامن وطرقوا أبواب الشقة المفروشة المستأجرة ولكن لم يجب أحد، ما دفعهم لاستدعاء الشرطة التي حضرت على الفور ولدى دخول الشقة فوجئوا بعدد من الجثث وسلاح ناري في يد مستأجر الشقة وهو جثة هامدة.

وأفاد فرد أمن بالعقار أن الشقة مملوكة لدكتورة تدعى مديحة وأجرت الشقة من أسبوع واحد لسيدة تدعى شيرين وعائلتها وأن المتهم المنتحر توجه أمس للعقار وطلب الصعود للشقة وأفراد الأمن اتصلوا هاتفيًا بالسيدة ووافقت على صعوده ليلقوا قدرهم جميعًا.

وقال شهود عيان، إن النيابة عاينت مسرح الجريمة وأمرت بنقل الجثث للمشرحة وأمرت بتشميع الشقة لحين السماح بفتحها.

شهود عيان الزمالك مذبحة الزمالك مسرح الجريمة إطلاق النيران

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