السبت 05 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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الموقع الإلكتروني لجامعة سوهاج يقفز 228 مركزًا في تصنيف ويباماتركس العالمي

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

أعلن الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج عن تحقيق الموقع الالكتروني للجامعة ترتيبا متقدما بين الجامعات العالمية  العربية منها والإفريقية، وذلك وفقا لتصنيف ويباماتركس الاسباني والذي يهتم بالمواقع الإلكترونية للجامعات ومؤسسات التعليم، مقارنة بنفس ذات التصنيف من شهر يوليو ٢٠٢١، حيث قفزت الجامعة ٢٢٨ مركز بنسبة ٧.٢١%، واحتلت المرتبة  ١٠٨ إفريقيا بعد تقدمها في التصنيف ٣٣ مركز، وتقدمت ٢٤ مركزا و اصبحت ١٢١ على مستوى الوطن العربي.

وأضاف الدكتور محمد حشمت مدير مركز المعلومات، أن الجامعة أصبحت في المركز ٤٩ على مستوى جامعات شمال أفريقيا، والمركز ٢٨٣ على مستوى الشرق الأوسط، وذلك وفقا لمؤشر ويب ماتريكس العالمي إصدار يناير ٢٠٢٢ ، مشيرًا إلى أن هذا التقدم بمثابة مؤشر جيد يعكس مستوى تقدم الجامعة في تقديم خدمات للطلاب وأعضاء هيئة التدريس .

.والجدير بالذكر بأن مؤسسة ويب ميتريكس الإسبانية تعلن تقييمها لأكثر من 22 ألف جامعة ومؤسسة للتعليم العالى حول العالم كل ستة أشهر، ويعتمد التقييم على أربعة معايير مهنية :-

1- معيار الحجم (size): وهو عدد صفحات موقع الجامعة الالكتروني التي يتم تداولها عبر محركات البحث الأربعة وهي (Google, Yahoo, Live Search, Exalead).

2- معيار الرؤية (visibility): ويقصد به عدد الروابط الخارجية (ومنها البحوث العلمية) التي لها رابط على موقع الجامعة ويتم الحصول على هذه المعلومات من محركات البحث (Yahoo Search, Live Search, Exalead).

3- معيار الملفات الغنية (rich files): حيث يتم حساب عدد الملفات "الالكترونية" بأنواعها المختلفة والتي وتنتمي لموقع الجامعة عبر محرك البحث Google.

4- معيار الأبحاث (scholar): حيث يتم حساب عدد الأبحاث والدراسات والتقارير المنشورة الكترونيا تحت نطاق موقع الجامعة والتي يأخذها من Google Scholar

الافريقي الشرق الأوسط سوهاج الجامعات طلاب تعليم

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