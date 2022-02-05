خدمة جديدة من وزارة التعليم لطلاب الصف الرابع الابتدائى

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن خدمة جديدة لتلاميذ رابعة ابتدائي للعام الدراسي 2021/2022 بالتعاون مع دييكفري.

وأوضح الوزير عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه لأول مرة في مصر والوطن العربي وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع Discovery Education بتقدم برنامج متكامل للصف الرابع الإبتدائي "الـTechbook".

وأشار «شوقي»، إلى أنها تجربة تعلم مميزة هدفها تقدم للعالم جيلا مميزا قادرا في الصف الرابع الإبتدائي إنه يتعلم من مصادر مختلفة، يستخدم التكنولوجيا، يفكر ويحلل تلميذ بيقود رحلة تعلمه وبيطبق إللي درسه في حياته العملية .كل دا هيتحقق بدعم من معلم مؤمن بالتغيير، متيقن من أهمية تطوير التعليم.

وبدأت اليوم السبت الموافق 5/2/2022 إجازة نهاية الفصل الدراسي الأول للعام 2021/2022 حتى يوم 17/2/2022، الذي يتم بعدها استكمال الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، وسط اجراءات احترازية مشددة لمنع انتقال عدوى كورونا.

يأتي ذلك حرصا على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين والعاملين بالمنظومة التعليمية وتنفيذا لقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا الذي يجتاح مصر والعالم.

في سياق متصل كشفت الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الاعذار القهرية التي تمنع الطلاب عن حضور امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2021_ 2022 والتي جاءت ضمن تعليماتها لعقد الامتحانات شهر يونيو المقبل والتي جاءت كالتالي:

_ الأعذار القهرية قبل أداء الامتحان: الطالب الذي يتغيب عن أداء امتحان الدور الاول في امتحان الثانوية العامة في كل الكواد أو بعضها بعذر قهري يتقدم للإدارة التعليمية التابع لها بما يثبت هذا العذر لتقوم الإدارة برفعه إلى الإدارة المركزية للتعليم الثانوي للنظر في اعتماد هذا العذر من عدمه من رئيس قطاع التعليم العام ، وفي حالة اعتماد العذر يكون للطالب الحق في اداء امتحانات الدور الثاني بالدرجة الفعلية وفي حالة استمرار العذر حتى الدور الثاني لا يحتسب هذا العام ضمن عدد مرات التقذم للامتحان.

_ الأعذار القهرية أثناء أداء الامتحان

_ اذا حدث لطالب عذر قهري (مرضي أو غيره) أثناء أدائه الامتحان في مادة أو أكثر يحول دون استمرار الطالب في اداء الامتحان يعرض الطالب على لجنة طبية لعمل تقرير طبي يفيد مدى استطاعة الطالب استكمال الامتحان وتقرير آخر من رئيس لجنة الامتحان، ويتم ارسال هذه التقارير إلى لجنة النظام والمراقبة المختصة لعرضها على مدير التعليم الثانوي لأداء الامتحان بالدور الثاني بالدرجة الفعلية.

ثانيا: الاعذار المرضية، اذا اقرت اللجنة الطبية المركزية بالمديرية أن اصابة الطالب تعوقه عن الكتابة بنفسه يتم اتخاذ الاجراءات التالية:

_ تحديد المرافق بواسطة ولي أمر الطالب بالتعاون مع الإدارة التعليمية على أن يكون المرافق في مستوى أدني من الصف الثالث الثانوي، وألا يكون من المدارس الرسمية لغات

_ تقوم الإدارة التعليمية بعمل بطاقة تحقيق شخصية للمرافق وتلصق عليها صورته وتختم بخاتم الشعار بالإدارة التعليمية

وأشارت إلى أنه في حالة مخالفة ذلك تقع المسئولية على شئون الطلبة والامتحانات بالإدارة التعليمية التابع لها الطالب مع ضرورة إخطار لجنة النظام والمراقبة بجميع المستندات الاصلية فور الانتهاء من تسجيل الحالة.