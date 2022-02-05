السبت 05 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المتهمين بقتل طفل سحلا في المطرية يمثلون الجريمة أمام النيابة

جريدة الدستور

أجرت جهات بشرق القاهرة الكلية، معاينة لمسرح جريمة سحل طفل على يد عاطلين في منطقة عين شمس، ومثل المتهمان الجريمة أمام محقق النيابة.

وكان ضباط مباحث قسم شرطة عين شمس تلقى إخطارا من إحدى المستشفيات يفيد بوصول جثة طفل فى العقد الثاني من العمر، وبه عدة جروح متفرقة وجروح قطعية فى الرأس، وبإجراء التحريات اللازمة، تم التوصل إلى أهل الطفل.

وبسؤالهم أفادوا أن نجلهم كان عند أحد أقاربهم فى منطقة عين شمس، وبعد خروجه فقدوا الاتصال به، ويجمع المعلومات وتفريغ كاميرات المراقبة، تم التوصل إلى هوية مرتكبى الحادث، حيث اتضح أن شخصين قاما بتتبع الطفل منذ خروجه من منزل أقاربه، ثم قاما بالاعتداء عليه وسرقة هاتفه المحمول، وفرا هاربان، فأمسك الطفل الضحية بالمركبة التى كانا يستقلها المتهمان "توك توك"، فسحلها تحت عجلات الدراجة النارية، ثم صدماه بحائط خرساني، فلفظ أنفاسه الأخيرة، وفرا هاربان.

وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن ضباط مباحث قسم شرطة عين شمس، من ضبط الجناة، وبمواجهتهما اعترافا بارتكاب الواقعة، قام تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى أمرت بحبسهما على ذمة التحقيقات.

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