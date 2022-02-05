مسئول مغربى: لم يتبق سوى 1.68 متر للوصول إلى الطفل ريان

أعلن الناطق الرسمى باسم السلطة الترابية فى المغرب، اليوم السبت، عن أن رجال الإنقاذ يواجهون طبقة من الصخور الصلبة تؤدي إلى إبطاء تقدمهم في الوصول إلى الطفل ريان.

وأشار المسئول المغربى، فى بيان صحفى اليوم، إلى أنه تم تعليق عملية الإنقاذ مؤقتا، مؤكدا أنه لم يتبق سوى 1.68 متر للوصول إلى الطفل ريان.

وأوضح المسئول أن هناك تخوفا من انجراف التربة لأن المنطقة هشة والتراب فيها قابل للانجراف في أية لحظة.

وفى وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر مغربى مسئول بأن هناك صخرة صغيرة تسببت في تأخير عملية الوصول إلى الطفل ريان حتى الآن، موضحًا أن الصخرة توجد في عمق النفق الذي تم تشييده للوصول إلى الطفل ريان، وقد تطلب هدمها 3 ساعات متواصلة، وفقا لموقع «هسبريس» المغربى.

وفجر اليوم، أكد مصدر رسمى للصحيفة ذاتها أن عمال الإنقاذ يواجهون صعوبات وعراقيل جمة بسبب صعوبة التضاريس وخطر انجراف التربة.

وأكد المصدر أن رجال الإنقاذ يواجهون خطر الإغماء بسبب ضعف الأكسجين داخل الثقب الذي تم إحداثه على عمق أكثر من 30 مترا، وفقا لموقع «هسبريس» المغربى.