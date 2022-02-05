وصول المتهمين في قضية بسنت خالد ضحية الابتزاز بالغربية إلى المحاكمة

وصل منذ قليل، إلى محكمة جنايات طنطا المتهمين في واقعة بسنت ضحية الابتزاز بالغربية وعددهم 5 متهمين بينما غاب المتهم الثالث بسبب هروبه وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية جهودها في القبض عليه.

وتنظر محكمة جنايات طنطا، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة 5 متهمين في قضية الفتاة بسنت المنتحرة بإحدى قرى مركز كفرالزيات بمحافظة الغربية، إثر تعرضها للابتزاز من المتهمين بالقرية محل إقامتها، وذلك برئاسة المستشار سامى بريك.

وكان النائب العام قد أصدر قراره في القضية التي حملت رقم 2036 لسنة 2021 جنايات كفرالزيات، بإحالة 5 متهمين محبوسين، إلى المحاكمة الجنائية، وهم " أ. م 17 سنة - طالب، و "م. ض - 21 سنه -عامل"، و"و.ى - 20 عاما- طالب" و"ع. م- 19 سنة- عامل" و "ع. م- 16 سنة - طالب ".

وتضمن قرار الإحالة، أن المتهمين ارتكبوا عدة جرائم اعتدوا على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها الطفلة سالفة الذكر، بأن نقلوا دون رضاها عن طريق برامج التواصل الاجتماعي على أجهزة المحمول الخاصة بهم صور فوتوغرافية ومقاطع فيديو تنتهك خصوصيتها على النحو المبين بالتحقيقات، واستعملوا ونشروا صور فوتوغرافية ومقاطع فيديو موضع الاتهام بغير رضاء المجني عليها.