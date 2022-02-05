مياه أسيوط: 26 مليون جنيه تكلفة تجديد محطات الوليدية وأبوتيج والوادي الجديد

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد إجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال التنفيذية الجارية بمحطة رفع صرف صحي الوليدية ، وأعمال إحلال وتجديد محطة رفع صرف صحي أبوتيج(3)، وإحلال وتجديد غرف محابس المياه بقطاع الوادي الجديد.

يأتي ذلك ضمن خطة الإحلال والتجديد السنوية والتى التى تخصصها الشركة فى عامها المالى لأعمال مد وتدعيم شبكات المياه وخطوط الصرف صحي وعمل إحلال وتجديد لشبكات أخرى وإعادة تأهيل ورفع كفاءة محطات المياه والصرف صحي ومولدات الديزل والعدايات والمحابس وتوريد طلمبات وكابلات ووحدات نقالي ومعدات ثقيلة لزوم رفع كفاءة الأداء المؤسسي.

واجتمع اللواء المهندس هشام درة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة بمهندسي الشركة والمقاولين القائمين على الأعمال التنفيذية الجارية والجهات المشرفة على التنفيذ لمتابعة أعمال إحلال وتجديد محطة رفع صرف صحي الوليدية بمنطقة شرق أسيوط والجاري عمل إحلال وتجديد لها بتكلفة إجمالية 17.5 مليون جنيه لعمل إحلال وتجديد عدد (3) طلمبات رفع تصرف الطلمبة الواحدة 200 ل/ث، ورفع مانومترى 76 متر، فضلا عن تهيئة الموقع العام للمحطة ، ورفع كفاءة المطرقة المائية واللوحات الكهربائية الموجودة بالمحطة، وجارى الإنتهاء من تجهيز بوابة للمحطة ، والإنتهاء من أعمال الإحلال والتجديد بغرفة محابس المحطة.

كما ناقش الإجتماع أعمال الإحلال والتجديد الجارية بمحطة رفع صرف صحي أبوتيج(3)والموجهة لأعمال إحلال وتجديد عدد (3) طلمبات رفع تصرف الطلمبة الواحدة 25 ل/ث، ورفع مانومترى 25 متر بالإضافة إلى الإنتهاء من الأعمال الميدانية بالمحطة بتكلفة إجمالية 1.5 مليون جنيها.

واختتم الاجتماع بمناقشة أعمال الإحلال والتجديد الموجهة لعدد (230) غرفة محابس بقطاع الوادي الجديد بمركزي الخارجة وباريس بتكلفة إجمالية 7 مليون جنيها من خطة الإحلال والتجديد المخصصة للعام المالى 2021-2022 م، مشدداً درة أثناء الإجتماع على ضرورة نهو الأعمال التنفيذية فى المواعيد المحددة والتغلب على أى عقبة تحول دون تحقيق الاستفادة المرجوة بالقطاع الخدمي بوضع حلول جذرية لهذه العقبات لتحقيق أكبر استفادة للمنتفعين بصورة ممكنة حتى لا تتجه خطة سير العمل الى نحو يبتعد بها عن هدفها المنشود.

اجتماع مياه اسيوط

اجتماع مياه اسيوط