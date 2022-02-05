صحيفة بريطانية تشيد باكتشاف 18 ألف لوحة فخارية في سوهاج

أشادت صحيفة الديلي إكسبريس البريطانية بتوصل علماء الآثار من البعثة المصرية الألمانية في مصر إلى اكتشاف مذهل، حيث اكتشفوا 18000 لوحة فخارية منقوشة، تصف حياة المصرية في الحضارة القديمة.

وقالت الصحيفة: لقد تم الاكتشاف بمنطقة الشيخ حمد الأثرية، بالقرب من معبد "أتريبس" غرب محافظة سوهاج في مصر حيث كشف الخبراء النقاب عن آلاف من قطع فخارية منقوشة، تم استخدامها كمفكرات منذ آلاف السنين للمصريين القدماء لكتابة الرسائل الخاصة وقوائم الغسيل والأعمال الأدبية.

ومن جانبه قال الدكتور كريستيان ليتز، الباحث في معهد دراسات الشرق الأدنى القديم ورئيس البعثة من الجانب الألماني: "في العصور القديمة، كانت الأوستراكا (كسرات أوان فخارية) تستخدم بكميات كبيرة كمواد للكتابة، منقوشة بالحبر والقصب أو العصا المجوفة".

وكلمة أوستراكا هو جمع الكلمة اليونانية “أوستراكون”، ومعناها كسرات الفخار أو قطع الحجارة المسطحة، والتي تم استخدامها كسطح للكتابة.

وأضاف الفريق في بيان: "توفر هذه النقوشات مجموعة متنوعة من الرؤى في الحياة اليومية للقدماء المصريين.

وتابع: "حوالي 80 في المائة من قطع الفخار منقوشة بالخط الديموطيقي ، وهو النص الإداري الشائع في الفترتين البطلمية والرومانية ، والتي تطورت من الهيراطيقية بعد 600 قبل الميلاد، و"من بين الاكتشافات الثانية الأكثر شيوعًا أوستراكا المكتوبة بخط يوناني ، لكننا وجدنا أيضًا نقوشًا بالخط الهيراطي ، والهيروغليفية - ونادرًا ما تكون - القبطية والعربية."

وفي الاكتشاف الأخير، هناك مجموعة متنوعة من الاوستراكا - بعضها يحتوي على صورة وبعض الكلمات وبعضها الآخر خليط بينهما.

وأضاف الفريق الأثري: “تختلف محتويات الأوستراكا من قوائم بأسماء مختلفة إلى حسابات لأطعمة مختلفة وعناصر للاستخدام اليومين كما أن "هناك قوائم بالأشهر والأرقام والمسائل الحسابية و القواعد و" أبجدية الطيور "- تم تخصيص طائر يبدأ اسمه بهذا الحرف لكل حرف.