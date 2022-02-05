«الخليج» الإماراتية: زيارة ولي عهد أبوظبي إلى الصين تمثل مرحلة جديدة من العلاقات

أكدت صحيفة (الخليج) الإماراتية، أن زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى الصين، وهي الثانية له منذ يوليو 2019، تمثل مرحلة جديدة من العلاقات في إطار المسيرة الطويلة بين البلدين.

وأوضحت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم السبت تحت عنوان "الإمارات والصين .. علاقات ممتدة" - أن رحلة الإمارات مع الصين تحولت إلى مسيرة متواصلة من التعاون الخلاق والعلاقات الاستراتيجية التي صارت نموذجا للعلاقات بين الدول تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة والتفاهم حول مختلف القضايا العالمية بغية إرساء دائم للأمن والسلام والرخاء والتنمية والعدالة.

وأشارت إلى أن زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى الصين تلبية لدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينج، ليست زيارة تتعلق بافتتاح "دورة بكين للألعاب الأولمبية الشتوية 2022" فحسب، بل تأخذ أبعادا أكثر من ذلك بكثير، لأن العلاقات بين البلدين ليست عادية، إنما هي تعكس علاقات متجذرة تمتد لأربعة عقود، أرساها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

وأضافت أن قيادة الإمارات التي تسير على نهج الشيخ زايد، أدركت أيضا، أهمية العلاقة مع دولة بحجم الصين بدأت تشق طريقها بقوة في معارج التقدم الاقتصادي والعلمي والثقافي وتنافس على قيادة النظام الدولي، فأقامت أوثق العلاقات معها في مختلف المجالات، وصارت الصين شريكا استراتيجيا موثوقا في الاقتصاد والتجارة والثقافة، وفي السياسة أيضا، حيث يلتقيان معا في بناء عالم من التعاون والسلام والتسامح، وفي رفض العنف والتطرف والإرهاب.