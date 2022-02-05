السبت 05 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

البابا تواضروس يترأس طقس تدشين كنيسة العذراء بـ«أهالينا 2»

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

ترأس منذ قليل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية صلاة تدشين كنيسة السيدة العذراء مريم والقديسة مريم المصرية بأهالينا 2.

 

https://fb.watch/aZLWLqbsis/

شاركه في طقس التدشين عددا من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية منهم الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس والأنبا تيموثاوس أسقف الزقازيق. 

فيما اتخذت الكنيسة كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد من ارتداء كمامات وتباعد اجتماعي. 

من جهتها، تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الصوم الكبير، والمعروف باسم «صوم القيامة»، في 24 فبراير الجاري، ويمتد نحو 55 يومًا تنتهي بليلة سبت النور أو ليلة عيد القيامة.

يشار إلى أن الصوم الكبير يعد صومًا من الدرجة الأولى، والذي تمتنع فيه الكنيسة عن تناول المنتجات الحيوانية والأسماك والألبان والاكتفاء بالأكلات النباتية، ويقطع فيه أقباط الكنيسة الأرثوذكسية الطعام من 12 منتصف الليل وحتى الغروب، كما تقام الطقوس والصلوات داخل الكنائس فى الأسبوع الأول فى شكل قداس يومي، وبدءًا من الأسبوع الثاني للصوم الكبير فتقيم الكنائس الأرثوذكسية قداسين يوميًا.

فيما كشفت مصادر كنسية مُطلعة، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، عن خريطة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في الصوم الكبير.

وأضافت المصادر الكنسية، في تصريحاتها، أنه من المقرر أن يقضي البابا تواضروس الثاني خلوته في الصوم الكبير بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، والقاهرة، كعادة بابوات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، كطقس رهباني متبع.

وتابعت المصادر أنه على مدار الصوم الكبير تغلق أبواب أديرة الرهبان والراهبات بجميع المحافظات المصرية، ولا يستقبلون بالأديرة زوارًا تمامًا، لتكريس تلك الفترة للصوم والصلاة.

ويقسم الصوم الكبير، حسب طقس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إلى أسبوع الاستعداد، والأربعين يومًا المقدسة التي صامها السيد المسيح صومًا انقطاعيًا، والصوم الأخير هو أسبوع الآلام أو الجمعة العظيمة.

الإسكندرية البابا تواضروس فيروس كورونا الكنيسة القبطية الكنيسة كنيسة السيدة العذراء البابا تواضروس الثاني

رئيس التحرير

وائل لطفي

فرق الحضارة

الأكثر قراءة

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلى ومونتيرى فى كأس العالم للأندية

مذبحة في الزمالك.. رجل يقتل زوجته وأولاده وينتحر بالرصاص

الآن نتيجة أولى ثانوى 2022 الترم الأول.. ورابط بوابة التعليم الأساسى

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 5-2-2022

صقيع وسقوط أمطار.. تفاصيل طقس الأسبوع المقبل

ألمانيا: تسجيل نحو 218 ألف إصابة جديدة بكورونا و172 وفاة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

فى محبة ساكنى الأوليمب الذين شرفوا معرض الكتاب «2-4»

سمر عادل

التوازن الاستراتيجى لمصر «1»

ماجد حبته

.. وبدأ أوليمبياد بكين السياسى

فيصل شمس

كيف بدأت حضارة مصر قبل أن يبدأ التاريخ؟

حسين دعسة

ماذا بعد" تصفية /انتحار" زعيم عصابة داعش سوريا؟

جلال حمام

قبل أن تعود ريما لعادتها القديمة

د. القس صفوت البياضى

إنجازات رئيس مصر في سبع سنوات

مدحت بشاى

التحصين الثقافي في مواجهة المس المؤلم

صور

جنازة الفنانة عايدة عبدالعزيز

جنازة المخرج جلال الشرقاوى

انعقاد أول جلسة بمحكمة جنح مجمع وادى النطرون الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

الزيارة الأولى.. ماذا فعل وزير الجيش الإسرائيلى فى البحرين؟

فلسطين: إصابات بالرصاص المعدنى خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

«خارجية» إسرائيل تستدعى سفير أوكرانيا لجلسة توبيخ