مقتل 10 أشخاص على الأقل بتفجير فى ولاية جوبالاند جنوبى الصومال

قتل 10 أشخاص على الأقل وأصيب آخرون، جراء تفجير لغم استهدف سيارة نقل عام في إقليم جوبا السفلى بولاية جوبالاند جنوبي الصومال.

ونقلت وكالة "فرانس برس" الفرنسية عن المسؤول المحلي في جوبالاند أحمد عبدي، أن التفجير نجم عن لغم كان مزروعا على جانب الطريق، واستهدف سيارة تقل مدنيين، في بلدة عبدلي برولي‎ بالولاية.

وأوضح أن التفجير أسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة آخرين بجروح متفاوتة، دون تحديد عدد.

وأضاف أن السلطات المحلية وصلت إلى موقع التفجير فيما تم نقل المصابين إلى مستشفيات مدينة كسمايو بالولاية نفسها.

ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن التفجير، إلا أن أصابع الاتهام تشير إلى مقاتلي "حركة الشباب" الذين يستهدفون المركبات العسكرية الحكومية والإفريقية التي غالبا ما تستخدم الطريق الرابط بين البلدة ومدينة كسمايو.

ويخوض الصومال حربا منذ سنوات ضد "حركة الشباب" التي تتبع فكريا لتنظيم "القاعدة".

وعلى صعيد آخر، التقى رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي، وزير الخارجية الإماراتي ، شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان.

وجرى خلال اللقاء، بحث تعزيز العلاقات الثنائية وزيادة المساعدات الإماراتية للشعب الصومالي المتضرر من أزمة الجفاف.

وفي وقت سابق، التقى محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم محمد حسين روبلي، رئيس وزراء الصومال.

وتم اللقاء في جناح دولة الإمارات بمقر "إكسبو 2020 دبي".

وفي مستهل اللقاء رحّب محمد بن راشد آل مكتوم برئيس الوزراء الصومالي، معربًا عن تطلع الإمارات إلى بدء مرحلة جديدة من التعاون البنّاء مع الصومال، وتعزيز الشراكة في جميع المجالات التي تخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

من جانبه أعرب محمد حسين روبله عن بالغ تقدير بلاده لمواقف دولة الإمارات وقيادتها الحكيمة تجاه الصومال خلال الفترات الماضية.