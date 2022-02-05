السبت 05 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مقتل 10 أشخاص على الأقل بتفجير فى ولاية جوبالاند جنوبى الصومال

فجير فى ولاية جوبالاند
فجير فى ولاية جوبالاند جنوبى الصومال

قتل 10 أشخاص على الأقل وأصيب آخرون، جراء تفجير لغم استهدف سيارة نقل عام في إقليم جوبا السفلى بولاية جوبالاند جنوبي الصومال.

 

ونقلت وكالة "فرانس برس" الفرنسية عن المسؤول المحلي في جوبالاند أحمد عبدي، أن التفجير نجم عن لغم كان مزروعا على جانب الطريق، واستهدف سيارة تقل مدنيين، في بلدة عبدلي برولي‎ بالولاية.

 

وأوضح أن التفجير أسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة آخرين بجروح متفاوتة، دون تحديد عدد.

 

وأضاف أن السلطات المحلية وصلت إلى موقع التفجير فيما تم نقل المصابين إلى مستشفيات مدينة كسمايو بالولاية نفسها.

 

ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن التفجير، إلا أن أصابع الاتهام تشير إلى مقاتلي "حركة الشباب" الذين يستهدفون المركبات العسكرية الحكومية والإفريقية التي غالبا ما تستخدم الطريق الرابط بين البلدة ومدينة كسمايو.

 

ويخوض الصومال حربا منذ سنوات ضد "حركة الشباب" التي تتبع فكريا لتنظيم "القاعدة".

 

وعلى صعيد آخر، التقى رئيس الوزراء الصومالي  محمد حسين روبلي، وزير الخارجية الإماراتي ، شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان.

 

وجرى خلال اللقاء، بحث تعزيز العلاقات الثنائية وزيادة المساعدات الإماراتية للشعب الصومالي المتضرر من أزمة الجفاف.

 

وفي وقت سابق، التقى محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم محمد حسين روبلي، رئيس وزراء الصومال.

 

وتم اللقاء في جناح دولة الإمارات بمقر "إكسبو 2020 دبي".

 

وفي مستهل اللقاء رحّب محمد بن راشد آل مكتوم برئيس الوزراء الصومالي، معربًا عن تطلع الإمارات إلى بدء مرحلة جديدة من التعاون البنّاء مع الصومال، وتعزيز الشراكة في جميع المجالات التي تخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

 

من جانبه أعرب محمد حسين روبله عن بالغ تقدير بلاده لمواقف دولة الإمارات وقيادتها الحكيمة تجاه الصومال خلال الفترات الماضية.

على قتل مقتل تفجير الصومال مال مقتل 10 أشخاص الصوم أشخاص الافريقي مجلس الوزراء مستشفيات تنظيم القاعدة رئيس الوزراء تعاون العسكري حرب مستشفى مستهل عسكرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

فرق الحضارة

الأكثر قراءة

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلى ومونتيرى فى كأس العالم للأندية

مذبحة في الزمالك.. رجل يقتل زوجته وأولاده وينتحر بالرصاص

صقيع وسقوط أمطار.. تفاصيل طقس الأسبوع المقبل

الآن نتيجة أولى ثانوى 2022 الترم الأول.. ورابط بوابة التعليم الأساسى

وسائل إعلام مغربية: عملية إنقاذ الطفل ريان مستمرة ولا صحة لما تردد حول إخراجه

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2022 على بوابة الأزهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

فى محبة ساكنى الأوليمب الذين شرفوا معرض الكتاب «2-4»

سمر عادل

التوازن الاستراتيجى لمصر «1»

ماجد حبته

.. وبدأ أوليمبياد بكين السياسى

فيصل شمس

كيف بدأت حضارة مصر قبل أن يبدأ التاريخ؟

حسين دعسة

ماذا بعد" تصفية /انتحار" زعيم عصابة داعش سوريا؟

جلال حمام

قبل أن تعود ريما لعادتها القديمة

د. القس صفوت البياضى

إنجازات رئيس مصر في سبع سنوات

مدحت بشاى

التحصين الثقافي في مواجهة المس المؤلم

صور

جنازة الفنانة عايدة عبدالعزيز

جنازة المخرج جلال الشرقاوى

انعقاد أول جلسة بمحكمة جنح مجمع وادى النطرون الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

الزيارة الأولى.. ماذا فعل وزير الجيش الإسرائيلى فى البحرين؟

فلسطين: إصابات بالرصاص المعدنى خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

«خارجية» إسرائيل تستدعى سفير أوكرانيا لجلسة توبيخ