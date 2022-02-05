العواصف تضرب الولايات المتحدة ومئات الآلاف بدون كهرباء

أدت العاصفة الشتوية التي تضرب الولايات المتحدة الأمريكية، إلى انقطاع التيار الكهربائي عن مئات الآلاف، ولا سيما في ولايات تكساس وتينيسي وكنتاكي.

ووفقًا لموقع poweroutage.us، فهناك أكثر من 138000 عميل بدون كهرباء في ولاية تينيسي، وخاصة في مدينة ممفيس، في وقت مبكر من اليوم .

وأعلنت عدة ولايات حالات الطوارئ، حيث تساقطت الثلوج الكثيفة والأمطار المتجمدة على أجزاء كبيرة من البلاد، وواجهت بعض المناطق تراكمات جليدية ضارة.

وتسببت العواصف الرعدية في حدوث أعاصير في ولاية ألاباما يوم الخميس، مما أسفر عن مصرع امراة وإصابة ثمانية، ثلاثة منهم في حالة خطيرة في مقاطعة هيل بشمال الولاية.

وتم إلغاء حوالي 4700 رحلة طيران كانت مقررة ليوم الخميس في مطار دالاس فورت الدولي، أحد أكثر المحاور ازدحامًا في البلاد، وأعيد افتتاح مدرج واحد فقط بعد الظهر.

وعلى صعيد آخر، قالت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، إن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة منذ بدء الفيروس وحتى اليوم قد وصل إلى أكثر من 900 ألف شخص.

ونقلت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم، عن هيئة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها قولها، إن عدد وفيات كورونا في الولايات المتحدة أعلى بحوالي 32٪ ما تم الإبلاغ عنه بين فبراير 2020 وسبتمبر 2021.

وأضافت القناة أنه على مدار الأسبوعين الماضيين، تم الإبلاغ عن أكثر من ألفي حالة وفاة جديدة بكورونا يومياً في الولايات المتحدة، وفقًا لـ"جونز هوبكنز".

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع و ألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.