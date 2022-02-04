السبت 05 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

«تخاريف الدايت».. هل يحتوي الجزر والخس على كربوهيدرات صحية؟

تخاريف الدايت
تخاريف الدايت

يعتبر الخس والجزر، الشريك الرسمي للأشخاص الذين يتبعون حميات غذائية معينة، بالإضافة إلى الأشخاص الذي يسعون للحصول على وزن مثالي وجسم رشيق.

على الرغم من أن الجزر والخس لا يصنفان على أنهما من الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات، إلا أنهما يمكنهما مساعدتك في تلبية احتياجاتك من الكربوهيدرات ومتطلبات الخضروات اليومية، وفقًا لما ذكره خبراء التغذية بموقع "healthy eating" الطبي.

تقترح منظمة الإرشادات الغذائية الأمريكية، أن تأكل 2.5 كوب من الخضار كل يوم مقابل 2000 سعر حراري، على الرغم من أن كلا من الجزر والخس يوفران بعض الكربوهيدرات، إلا أن الخس يحتوي على كربوهيدرات أقل بكثير من الجزر.

العناصر الغذائية في الجزر:

أكد الخبراء، أن الجزر بشكل عام لا يُصنف على أنه خضروات نشوية، إلا أنه ليس منخفضًا تمامًا في الكربوهيدرات، وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية، حيث يوفر كوب واحد من الجزر المبشور حوالي 11 جرامًا من الكربوهيدرات. 

العناصر الغذائية في الخس:

الخس هو طعام منخفض الكربوهيدرات، حيث أفادت وزارة الزراعة الأمريكية أن كوبًا واحدًا من الخس الأخضر المبشور يحتوي فقط على حوالي 1 جرام من الكربوهيدرات.

متطلبات الكربوهيدرات:

الكربوهيدرات هي المصدر الرئيسي للطاقة في الجسم، حيث يوصي معهد الطب الأطفال والكبار بتناول ما لا يقل عن 130 جرامًا من الكربوهيدرات يوميًا، حيث تستهلك النساء الحوامل 175 جرامًا على الأقل، وتحصل النساء المرضعات على 210 جرامًا على الأقل من الكربوهيدرات يوميًا.

وإذا كنت تمارس الرياضة بانتظام، فمن المحتمل أنك تحتاج إلى كربوهيدرات إضافية، حيث يجب أن يحصل الرياضيون على 65 في المائة من السعرات الحرارية اليومية من الكربوهيدرات، أو حوالي 325 جرامًا من الكربوهيدرات يوميًا لنظام غذائي يحتوي على 2000 سعر حراري.

على الرغم من أن الكربوهيدرات الموجودة في الجزر والخس والخضروات الأخرى هي كربوهيدرات صحية يجب تناولها يوميًا، إلا أن الكربوهيدرات الأخرى ليست صحية ويجب تناولها باعتدال، فعلى سبيل المثال توفر لك الحبوب المكررة مثل الخبز الأبيض والأرز الأبيض والسكريات المضافة والحلويات والمشروبات السكرية سعرات حرارية.

الكربوهيدرات النساء الحوامل خبراء التغذية الخس والجزر الدايت

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وائل لطفي

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