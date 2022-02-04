وزير الرياضة يوافق على دعم مالى لعدد من مراكز شباب وأندية كفر الشيخ

تمكن النائب السيد شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والنائب ياسر منير، وعبدالحميد دمرداش، والنائب باسم حجازي أعضاء مجلس النواب عن محافظة كفر الشيخ، والنائب أشرف ممدوح عضو مجلس الشيوخ، عن ذات المحافظة، من الحصول على موافقة وزير الشباب والرياضة لتدعيم عدد من نوادي ومراكز شباب المحافظة، منها نادي كفر الشيخ الرياضي ومركزي شباب سخا الرياضي، وميت علوان الرياضي ونادي قلين الرياضي.

وكان «شمس الدين» وعدد من النواب عن محافظة كفر الشيخ، قد تقدموا بطلب للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لدعم نادي كفر الشيخ وتقديم الخدمات المميكنة للهيئات الرياضية، ومن منطلق حرص وزارة الشباب والرياضة على دعم الأندية الرياضية بمختلف محافظات الجمهورية للوفاء بالتزاماتها وقد استجاب وزير الشباب والرياضة ووافق على تقديم دعم مالي، وقدره مبلغ "100 ألف جنيه"، للإنفاق على الأنشطة الرياضية بالنادي.

كما تقدم نواب كفر الشيخ، بطلب لدعم نادي قلين الرياضي بمبلغ 25 ألف جنيه وهو ما وافق عليه وزير الشباب والرياضة.

كما وافق وزير الشباب والرياضة على تدعيم مركز شباب سخا الرياضي بمبلغ 25 ألف جنيه، وتدعيم مركز شباب ميت علوان الرياضي بمبلغ 15 ألف جنيه.