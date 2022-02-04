الجمعة 04 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

السياحة: تشغيل 19 منشأة فندقية جديدة خلال عام 2021

السياحة
السياحة

أعلنت وزارة السياحة والآثار عن تشغيل 19 منشأة فندقية جديدة خلال عام 2021، بطاقة استيعابية تصل إلى 3000 غرفة فندقية جديدة تضاف إلى الطاقة الفندقية الإجمالية للمقصد السياحي المصري، على مستوى محافظات كل من البحر الأحمر وجنوب سيناء والجيزة والسويس ودمياط والمنصورة والساحل الشمالي.

وذلك في إطار أهداف استراتيجية التنمية المستدامة لوزارة السياحة والآثار ورؤية مصر 2030 لرفع القدرة التنافسية للمقصد السياحى المصرى، ووضع المخططات للطاقة الفندقية اللازمة لاستيعاب عدد السائحين المستهدف بحلول عام 2030، بما يساهم في المشاركة في رفع كفاءة البنية التحتية السياحية وتشجيع الاستثمار السياحى.

من جانبه، أشار عبدالفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، إلى أن ذلك جاء في إطار نتائج أعمال اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية، والتي كان قد أصدر رئيس الوزراء قرارًا بتشكيلها لأول مرة في فبراير 2020، برئاسة وزير السياحة والآثار وعضوية الجهات المعنية بالنشاط السياحي في مصر، في ضوء القرارات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة والآثار.

وأضاف محمد عامر، مدير الإدارة العامة للرقابة والتفتيش على المنشآت الفندقية بوزارة السياحة، أن هذه المنشآت الجديدة ساهمت في توفير حوالي 2500 فرصة عمل جديدة بصورة مباشرة.

وأوضح محمد حجاج، مدير الإدارة العامة لتراخيص المنشآت الفندقية بالوزارة، أنه من المقرر أن يتم افتتاح أربعة مشروعات فندقية جديدة خلال الشهرين القادمين في محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر والقاهرة، وبطاقة 600 غرفة فندقية تضاف إلى إجمالي الطاقة الفندقية على مستوى الجمهورية، لافتاً إلى أنه تتم حاليًا دراسة طلبات تشغيل هذه المشروعات والتنسيق مع الجهات المعنية وذات الصلة باستصدار الترخيص السياحي لها.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء كان قد أصدر قرارًا بتشكيل اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية، لتختص ببحث ودراسة المشروعات الفندقية والسياحية والعمل على مواجهة المشاكل والعقبات التي تواجهها، وكذلك الطلبات المقدمة من المستثمرين للحصول على تراخيص سياحية ومتابعة تشغيل المشروعات القائمة والجديدة من الفنادق، وكذا التنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية.

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