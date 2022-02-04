الجمعة 04 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«النقل» تناشد المواطنين التوعية من مخاطر رشق الأطفال للقطارات بالحجارة

مخاطر رشق الأطفال
مخاطر رشق الأطفال للقطارات بالحجارة

طالبت وزارة النقل، فى بيان صادر عنها مساء اليوم، المواطنين بالمساهمة فى الحفاظ على سلامة مرفق السكك الحديدية المملوك لكافة المواطنين، والذي يخدم ملايين الركاب، بعد تكرار ظاهرة رشق الأطفال للقطارات، خاصة على خطوط الضواحي، مما يعرض الركاب وسائقى القطارات للخطر، كما يتسبب فى إلحاق أضرار بالقطارات، والتى يتم بعد ذلك إصلاحها من ميزانية السكك الحديدية، ما يشكل عبئًا على تلك الميزانية التي يتم توجيهها إلى الصيانة الدورية، واستكمال المشروعات الضخمة التي يتم تنفيذها لتطوير منظومة السكك الحديدية المصرية.

وتهيب الوزارة، ممثلة فى هيئة السكك الحديدية، بالسادة المواطنين المشاركة معها فى التوعية من مخاطر هذه الظاهرة الخطيرة التى تسبب أضرارًا للركاب وسائقي القطارات، وأضرارًا فى جرارات وعربات القطارات.

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، موقع ربط الطريق عند بنها بالطريق الدائري الإقليمي وطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، وأعمال تنفيذ ممشى للأهالي في المسافة من كوبري الزراعي حتى كوبري بنها القديم بطول 1400 متر، كما تمت متابعة أعمال إنشاء عدد من الكباري العلوية والسطحية والأعمال الصناعية بالمشروع والتي تبلغ 8 كباري علوية، هي: (كوبري قنطرة بحر مويس، والذي بلغت نسبة تنفيذه (89%) وكوبري جمجرة، والذي بلغت نسبة تنفيذه (95%) وكوبري أسنيت والذي بلغت نسبة تنفيذه (99.70%)  وكوبري كفر شكر، والذي بلغت نسبة تنفيذه (96.2%) وكوبري المنشأة الكبري، والذي بلغت نسبة تنفيذه (59%) وكوبري صهرجت والذي بلغت نسبة تنفيذه 64% وكوبرى ميت غمر أعلى السكة الحديد، والذي بلغت نسبة تنفيذه 53% وكوبري السافورية والذي بلغت نسبة تنفيذه 15%، وكذلك أعمال إنشاء 8 كباري سطحية وعمل صناعي على الرياح.

النقل تناشد المواطنين المشاركة فى التوعية من مخاطر ظاهرة رشق الاطفال للقطارات بالحجارة النقل ظاهرة خطيرة تتسبب فى أضرار للركاب وسائقي القطارات النقل وزارة النقل اليوم

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وائل لطفي

قيمة مصر

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