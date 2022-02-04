الجمعة 04 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

الزيارة الأولى.. ماذا فعل وزير الجيش الإسرائيلي في البحرين؟

توقيع اتفاق أمني
توقيع اتفاق أمني بين البحرين وإسرائيل

اختتم بيني جانتس وزير الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، زيارة رسمية إلى البحرين، استمرت لمدة ثلاثة أيام.

وتعد تلك الزيارة هي الأولى التي يجريها وزير الجيش الإسرائيلي إلى البحرين منذ توقيع اتفاق تطبيع العلاقات بين تل أبيب والمنامة برعاية أمريكية في سبتمبر عام 2020.

وشهدت زيارة جانتس إلى المنامة لقاء عدد من المسؤولين البحرينيين رفيعي المستوى، بالإضافة إلى زيارة قاعدة الأسطول الخامس الأمريكية الموجودة لدى المنامة، على الحدود مع إيران.

زيارة جانتس الأولى إلى البحرين

مقال جانتس في صحيفة بحرينية

في ذلك السياق، شدد جانتس على وقوف إسرائيل بجانب شركائها في كافة التحديات، مؤكدًا دعمها لحق الدفاع عن مواطني تلك الدول، وكذلك حق الدقاع عن سيادتهم وأمنهم.

وكتب جانتس مقالا لصحيفة «جولف ديلي نيوز» البحرينية، نُشر اليوم الجمعة، أكد خلاله أن الهجمات الإرهابية التي تشنها مليشيات ضد الأهداف المدنية في عدد من الدول، تضر بالأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وأشار وزير الجيش الإسرائيلي إلى أن الشراكة التي تعقدها تل أبيب مع عدة دول في المنطقة تأتي في فترة حيوية ومهمة أكثر من أي وقت مضى.

زيارة جانتس الأولى إلى البحرين

توقيع اتفاق تعاون أمني 

وخلال الزيارة، وقع جانتس، أمس الخميس، اتفاقية تعاون أمني بين البحرين وإسرائيل، بموجبها سيجرى تعاون في مجالات الاستخبارات والصناعات الدفاعية. 

وأكد جانتس، خلال لقائه حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، أهمية الحوار الوثيق بين تل أبيب والمنامة، وكذلك تعميق العلاقات والتعاون في الدفاع عن المصالح المشتركة.

وجرت مراسم توقيع الاتفاقية الأمنية في قصر ملك البحرين، بحضور ولي العهد ورئيس الوزراء سلمان بن حمد آل خليفة، والقائد العام للقوات المسلحة خليفة بن أحمد آل خليفة، ووزير الدفاع البحريني عبدالله بن حسن النعيمي.

لقاء جانتس وملك البحرين

وجاء توقيع اتفاقية أمنية بين إسرائيل والبحرين بعد مرور عام على توقيع اتفاقية التطبيع بينهما برعاية الولايات المتحدة.

لقاء عسكري ثلاثي

وخلال الزيارة أيضًا، اجتمع جانتس، برفقة قائد البحرية الإسرائيلية ديفيد ساعر، مع قائد الأسطول الخامس لجيش الولايات المتحدة الأدميرال براد كوبر، وكبار مسؤولي البحرية البحرينية.

وتباحث المجتمعون حول سبل حماية طرق الشحن الدولية من الخليج العربي إلى البحر الأحمر، حسبما بثت إذاعة الجيش الإسرائيلي.

وأكد تيم هوكينز الضابط الكبير في الأسطول الخامس للجيش الأمريكي، ان الأحداث التي تشهدها منطقة الخليج يمكن أن تؤثر على العالم كافة.

وأضاف أن الولايات المتحدة تركز على حفاظ استقرار الملاحة البحرية، مشيرًا إلى وجود فرصة هائلة لتوسيع التعاون مع إسرائيل.

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وائل لطفي

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